Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.40
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.55
П2
4.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.23
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.16
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.67
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

В активе форварда «Миннесоты» девять очков.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов делит первую строчку в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В среду Капризов забросил шайбу и отдал передачу в игре с «Далласом» (2:5). В составе «Миннесоты» также забросил Мэтт Болди (44-я минута), у «Далласа» отличились Эса Линделл (6), Уайатт Джонстон (17), Мэтт Дюшен (22), Радек Факса (59) и Роопе Хинц (60). Российский форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился передачей.

Капризов довел количество очков в сезоне до 9 (4 шайбы + 5 передач), российский нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с американским форвардом «Вегаса» Джеком Айкелом (4+5). В сентябре Карпзиов подписал новый восьмилетний контракт с клубом на общую сумму $136 млн, став рекордсменом лиги по сумме соглашения и среднегодовой зарплате.

«Даллас» одержал третью победу подряд на старте сезона и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 6 очков. «Миннесота» идет шестой в Центральном дивизионе, имея в активе 4 очка в 4 встречах. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 18 октября в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Даллас» днем ранее примет «Ванкувер».

Даллас
5:2
2:0, 1:0, 2:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
15.10.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Джон Хайнс
Вратари
Джейк Эттинджер
Филип Густавссон
(00:00-57:38)
Филип Густавссон
(58:18-58:25)
Филип Густавссон
(c 59:50)
1-й период
05:37
Эса Линделл
(Роопе Хинтц)
15:47
Юэль Эрикссон Эк
16:18
Уайатт Джонстон
(Роопе Хинтц, Микко Рантанен)
19:37
Райан Хартман
2-й период
21:31
Мэтт Дюшен
(Маврик Бурк, Томас Харли)
24:51
Нильс Лундквист
38:51
Джастин Хрыковиан
3-й период
42:19
Алекс Петровик
42:19
Алекс Петровик
42:19
Алекс Петровик
42:19
Джейкоб Миддлтон
42:36
Колин Блэкуэлл
42:36
Юэль Эрикссон Эк
43:50
Мэтт Болди
(Зеев Байэм, Кирилл Капризов)
52:33
Колин Блэкуэлл
53:04
Кирилл Капризов
(Зеев Байэм, Владимир Тарасенко)
58:18
Радек Факса
(Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин)
59:50
Роопе Хинтц
(Эса Линделл, Уайатт Джонстон)
Статистика
Даллас
Миннесота
Штрафное время
25
11
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
