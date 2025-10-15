Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов делит первую строчку в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В среду Капризов забросил шайбу и отдал передачу в игре с «Далласом» (2:5). В составе «Миннесоты» также забросил Мэтт Болди (44-я минута), у «Далласа» отличились Эса Линделл (6), Уайатт Джонстон (17), Мэтт Дюшен (22), Радек Факса (59) и Роопе Хинц (60). Российский форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился передачей.
Капризов довел количество очков в сезоне до 9 (4 шайбы + 5 передач), российский нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с американским форвардом «Вегаса» Джеком Айкелом (4+5). В сентябре Карпзиов подписал новый восьмилетний контракт с клубом на общую сумму $136 млн, став рекордсменом лиги по сумме соглашения и среднегодовой зарплате.
«Даллас» одержал третью победу подряд на старте сезона и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 6 очков. «Миннесота» идет шестой в Центральном дивизионе, имея в активе 4 очка в 4 встречах. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 18 октября в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Даллас» днем ранее примет «Ванкувер».
Глен Гулутзан
Джон Хайнс
Джейк Эттинджер
Филип Густавссон
(00:00-57:38)
Филип Густавссон
(58:18-58:25)
Филип Густавссон
(c 59:50)
05:37
Эса Линделл
(Роопе Хинтц)
15:47
Юэль Эрикссон Эк
16:18
Уайатт Джонстон
(Роопе Хинтц, Микко Рантанен)
19:37
Райан Хартман
21:31
Мэтт Дюшен
(Маврик Бурк, Томас Харли)
24:51
Нильс Лундквист
38:51
Джастин Хрыковиан
42:19
Алекс Петровик
42:19
Алекс Петровик
42:19
Алекс Петровик
42:19
Джейкоб Миддлтон
42:36
Колин Блэкуэлл
42:36
Юэль Эрикссон Эк
43:50
Мэтт Болди
(Зеев Байэм, Кирилл Капризов)
52:33
Колин Блэкуэлл
53:04
Кирилл Капризов
(Зеев Байэм, Владимир Тарасенко)
58:18
Радек Факса
(Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин)
59:50
Роопе Хинтц
(Эса Линделл, Уайатт Джонстон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит