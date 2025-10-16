Панарин не хочет идти на понижение зарплаты в «Рейнджерс» и может покинуть клуб

Действующее трудовое соглашение с российским форвардом «Рейнджерс» с кэпхитом в 11,6 миллионов долларов истекает как раз в конце сезона-2025/2026. 19 сентября в интервью пресс-службе «копов» сам Панарин высказался о ситуации с возможным продлением контракта, заявив, что не жалуется из-за происходящего.