Панарин не хочет идти на понижение зарплаты в «Рейнджерс» и может покинуть клуб

По данным источника, руководство «копов» готово подождать окончания сезона-2025/2026. В том случае, если «синерубашечники с Бродвея» не смогут попасть по итогам регулярного чемпионата в розыгрыш Кубка Стэнли-2026, 33-летний Панарин, вероятно, станет свободным агентом.
Действующее трудовое соглашение с российским форвардом «Рейнджерс» с кэпхитом в 11,6 миллионов долларов истекает как раз в конце сезона-2025/2026. 19 сентября в интервью пресс-службе «копов» сам Панарин высказался о ситуации с возможным продлением контракта, заявив, что не жалуется из-за происходящего.
Нападающий выступает в составе команды из Нью-Йорка с июня 2019 года, перейдя из «Коламбус Блю Джекетс». В текущем сезоне Панарин принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, где набрал два очка по системе «гол+пас» (0+2).