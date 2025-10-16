Ричмонд
Панарин не хочет идти на понижение зарплаты в «Рейнджерс» и может покинуть клуб

Как сообщил инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Фрэнк Серавалли, серебряный призёр чемпионата мира по хоккею 2015 года, российский нападающий Артемий Панарин может покинуть клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».

Источник: Metaratings.ru

По данным источника, руководство «копов» готово подождать окончания сезона-2025/2026. В том случае, если «синерубашечники с Бродвея» не смогут попасть по итогам регулярного чемпионата в розыгрыш Кубка Стэнли-2026, 33-летний Панарин, вероятно, станет свободным агентом.

Действующее трудовое соглашение с российским форвардом «Рейнджерс» с кэпхитом в 11,6 миллионов долларов истекает как раз в конце сезона-2025/2026. 19 сентября в интервью пресс-службе «копов» сам Панарин высказался о ситуации с возможным продлением контракта, заявив, что не жалуется из-за происходящего.

Нападающий выступает в составе команды из Нью-Йорка с июня 2019 года, перейдя из «Коламбус Блю Джекетс». В текущем сезоне Панарин принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, где набрал два очка по системе «гол+пас» (0+2).