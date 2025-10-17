Ничушкин оформил дубль за «Колорадо» в матче НХЛ против «Коламбуса»

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса».
«Колорадо» выиграл встречу со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Кэйл Макар (31-я минута), Брок Нельсон (32) и Ничушкин (40, 59). У «Коламбуса» первый гол в сезоне забил российский защитник Иван Проворов (22), ему ассистировал соотечественник Кирилл Марченко. Проворов провел 700-й матч в НХЛ, всего в его активе 285 очков (78 шайб + 207 передач).
30-летний Ничушкин набрал 3 очка в пяти матчах нового сезона НХЛ, в активе россиянина также голевая передача. В прошлом сезоне на его счету было 34 очка (21 шайб + 13 передач) в 43 играх.
«Колорадо» занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 9 очков в 5 матчах. «Коламбус» идет на предпоследней, седьмой строчке в Столичном дивизионе, имея в активе 2 очка после 4 встреч.
В следующем матче «Колорадо» дома примет «Бостон», «Коламбус» на домашней площадке встретится с «Тампой». Обе встречи пройдут в ночь на 19 октября.
Дин Эвасон
Джаред Беднар
Элвис Мерзликинс
(00:00-56:29)
Скотт Уэджвуд
Элвис Мерзликинс
(56:57-57:05)
Элвис Мерзликинс
(c 58:07)
17:32
Брент Бернс
21:36
Иван Проворов
(Кирилл Марченко)
30:34
Кэйл Макар
(Мартин Нечас, Арттури Лехконен)
31:46
Брок Нельсон
(Брент Бернс, Джош Мэнсон)
39:56
Валерий Ничушкин
(Сэм Малински, Виктор Олофссон)
43:20
Мартин Нечас
47:47
Дмитрий Воронков
58:07
Валерий Ничушкин
(Габриэль Ландескуг, Кэйл Макар)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит