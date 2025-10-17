Ничушкин оформил дубль за «Колорадо» в матче НХЛ против «Коламбуса»

«Колорадо» выиграл встречу со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Кэйл Макар (31-я минута), Брок Нельсон (32) и Ничушкин (40, 59). У «Коламбуса» первый гол в сезоне забил российский защитник Иван Проворов (22), ему ассистировал соотечественник Кирилл Марченко. Проворов провел 700-й матч в НХЛ, всего в его активе 285 очков (78 шайб + 207 передач).