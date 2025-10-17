Никишин повторил один из рекордов «Каролины» в НХЛ среди новичков

Никишин подписал контракт с «Каролиной» в апреле и провел за клуб четыре игры в Кубке Стэнли, отметившись в одной из них результативным пасом. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА и московский «Спартак», стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России.