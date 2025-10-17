Ричмонд
Никишин повторил один из рекордов «Каролины» в НХЛ среди новичков

Защитник набирает очки в четырех матчах подряд со старта сезона.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский защитник «Каролины» Александр Никишин повторил клубный рекорд по результативной серии на старте дебютного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче против «Анахайма» (4:1) Никишин забросил первую шайбу в НХЛ, в предыдущих трех играх он делал по одной передаче. Ранее подобного достижения в истории «Каролины» удалось достичь лишь американскому защитнику Джейми Макбэйну в сезоне-2009/10.

Никишин подписал контракт с «Каролиной» в апреле и провел за клуб четыре игры в Кубке Стэнли, отметившись в одной из них результативным пасом. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА и московский «Спартак», стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России.

Анахайм
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
17.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16145 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Род Бриндамор
Вратари
Лукаш Достал
(00:00-45:13)
Фредерик Андерсен
Лукаш Достал
(c 45:42)
1-й период
01:07
Радко Гудас
10:41
Мэйсон Мактавиш
14:54
Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер)
2-й период
23:22
Марк Янковски
28:35
Джексон Лакомб
30:22
Сет Джарвис
(Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер)
31:32
Лео Карлссон
(Алекс Киллорн, Дрю Хеллесон)
3-й период
40:00
Мэйсон Мактавиш
40:00
Лукаш Достал
40:00
Логан Стэнковен
40:00
К`Андре Миллер
40:00
Фредерик Андерсен
42:38
Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
45:42
Себастьян Ахо
49:36
Джексон Блэйк
55:48
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис)
Овертайм
60:00
Джален Чатфилд
Статистика
Анахайм
Каролина
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит