Никишин повторил один из рекордов «Каролины» в НХЛ среди новичков

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский защитник «Каролины» Александр Никишин повторил клубный рекорд по результативной серии на старте дебютного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В гостевом матче против «Анахайма» (4:1) Никишин забросил первую шайбу в НХЛ, в предыдущих трех играх он делал по одной передаче. Ранее подобного достижения в истории «Каролины» удалось достичь лишь американскому защитнику Джейми Макбэйну в сезоне-2009/10.
Никишин подписал контракт с «Каролиной» в апреле и провел за клуб четыре игры в Кубке Стэнли, отметившись в одной из них результативным пасом. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА и московский «Спартак», стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России.
Джоэль Кенневилль
Род Бриндамор
Лукаш Достал
(00:00-45:13)
Фредерик Андерсен
Лукаш Достал
(c 45:42)
01:07
Радко Гудас
10:41
Мэйсон Мактавиш
14:54
Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер)
23:22
Марк Янковски
28:35
Джексон Лакомб
30:22
Сет Джарвис
(Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер)
31:32
Лео Карлссон
(Алекс Киллорн, Дрю Хеллесон)
40:00
Мэйсон Мактавиш
40:00
Лукаш Достал
40:00
Логан Стэнковен
40:00
К`Андре Миллер
40:00
Фредерик Андерсен
42:38
Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
45:42
Себастьян Ахо
49:36
Джексон Блэйк
55:48
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис)
60:00
Джален Чатфилд
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит