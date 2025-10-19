Нападающий «Рейнджерс» Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем». Встреча прошла в Монреале и завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мика Зибанежад (12-я минута), Джей Ти Миллер (1), Мэттью Робертсон (45) и Панарин (46). У проигравших отличились Юрай Слафковский (2), Ник Сузуки (4) и Ноа Добсон (49).
Панарин также отметился тремя результативными передачами. Российский нападающий «Рейнджерс» забросил первую шайбу в сезоне, в его активе также пять результативных пасов. В эпизоде с голом Панарина первую голевую передачу в составе «Рейнджерс» оформил российский защитник Владислав Гавриков, который прошлый сезон провел в «Лос-Анджелесе» и подписал контракт с командой из Нью-Йорка в межсезонье. У «Монреаля» голевым пасом отметился 19-летний форвард Иван Демидов.
«Рейнджерс» после семи матчей набрали 7 очков и занимают 5-е место в Столичном дивизионе и 8-ю строчку в Восточной конференции. «Монреаль» имеет в активе 8 очков и располагается на 2-м месте в Атлантическом дивизионе и 5-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче «Рейнджерс» примут «Миннесоту», «Монреаль» дома сыграет с «Баффало». Игры продут в ночь на вторник по московскому времени.