Нападающий «Рейнджерс» Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ

Панарин также отметился тремя результативными передачами. Российский нападающий «Рейнджерс» забросил первую шайбу в сезоне, в его активе также пять результативных пасов. В эпизоде с голом Панарина первую голевую передачу в составе «Рейнджерс» оформил российский защитник Владислав Гавриков, который прошлый сезон провел в «Лос-Анджелесе» и подписал контракт с командой из Нью-Йорка в межсезонье. У «Монреаля» голевым пасом отметился 19-летний форвард Иван Демидов.