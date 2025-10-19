Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Заброшенной шайбой и голевой передачей в игре с «Нэшвиллом» (4:1) отметился российский нападающий Владислав Наместников. Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу в игре с «Каролиной» (3:4 в овертайме). «Каролина» остается командой, не потерпевшей ни одного поражения в сезоне. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу и сделал результативный пас в игре с «Калгари» (6:1).