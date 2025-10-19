Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.25
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Форвард «Миннесоты» отличился в матче с «Филадельфией».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард отличился в гостевом матче с «Филадельфией» (1:2 в овертайме).

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Сан-Хосе» (3:0). Первым голевым пасом в сезоне отметился форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов. В шести матчах регулярного чемпионата он набрал 3 (1 гол + 2 результативные передачи) очка. «Айлендерс» со счетом 5:4 обыграли «Оттаву».

В составе «Коламбуса» победным голом в игре с «Тампой» отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Он забросил пятую шайбу в текущем сезоне. Голевым пасом в эпизоде с этим голом отметился Дмитрий Воронков. Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу во встрече с «Далласом» (3:1).

Заброшенной шайбой и голевой передачей в игре с «Нэшвиллом» (4:1) отметился российский нападающий Владислав Наместников. Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу в игре с «Каролиной» (3:4 в овертайме). «Каролина» остается командой, не потерпевшей ни одного поражения в сезоне. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу и сделал результативный пас в игре с «Калгари» (6:1).

Филадельфия
2:1
0:0, 0:1, 1:0
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
19.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17011 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Джон Хайнс
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-62:37)
Йеспер Валльстедт
(00:00-62:37)
1-й период
01:56
Николя Делорье
01:56
Маркус Фолиньо
18:07
Юнас Бродин
2-й период
21:55
Владимир Тарасенко
(Марко Росси, Юнас Бродин)
21:55
Командный штраф
24:34
Оуэн Типпетт
39:52
Райан Хартман
3-й период
47:10
Оуэн Типпетт
(Тревор Зеграс, Кристиан Дворак)
50:00
Джейми Драйсдейл
Овертайм
62:37
Ноа Кэйтс
(Тайсон Форстер, Джейми Драйсдейл)
Статистика
Филадельфия
Миннесота
Штрафное время
11
9
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит