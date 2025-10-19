Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский форвард отличился в гостевом матче с «Филадельфией» (1:2 в овертайме).
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Сан-Хосе» (3:0). Первым голевым пасом в сезоне отметился форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов. В шести матчах регулярного чемпионата он набрал 3 (1 гол + 2 результативные передачи) очка. «Айлендерс» со счетом 5:4 обыграли «Оттаву».
В составе «Коламбуса» победным голом в игре с «Тампой» отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Он забросил пятую шайбу в текущем сезоне. Голевым пасом в эпизоде с этим голом отметился Дмитрий Воронков. Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу во встрече с «Далласом» (3:1).
Заброшенной шайбой и голевой передачей в игре с «Нэшвиллом» (4:1) отметился российский нападающий Владислав Наместников. Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу в игре с «Каролиной» (3:4 в овертайме). «Каролина» остается командой, не потерпевшей ни одного поражения в сезоне. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу и сделал результативный пас в игре с «Калгари» (6:1).
