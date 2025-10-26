Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.69
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Коламбусу»

Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Коламбусом».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе «Коламбуса» шайбы в основное время забросили Чарли Койл (16-я минута), российские нападающие Дмитрий Воронков (37, 45) и Егор Чинахов (42). Автором решающего буллита стал Кирилл Марченко. У хозяев площадки отличились Райан Ши (1), Энтони Манта (19), Крис Летанг (55) и Брайан Раст (57).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, не реализовавший свою попытку в буллитной серии, отметился двумя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до шести матчей. Малкин остается самым результативным российским хоккеистом в сезоне-2025/26 НХЛ, в девяти матчах чемпионата он набрал 14 очков (2 гола и 12 передач). 39-летний россиянин является единоличным лидером лиги по числу результативных передач в сезоне.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился голевым пасом. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и заблокировал два броска.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Монреаль Канадиенс» благодаря голу и передаче Ивана Демидова обыграли «Ванкувер Кэнакс» (4:3), а «Детройт Ред Уингз» одолел «Сент-Луис Блюз» (6:4), отыгравшись по ходу встречи со счета 0:4.

Питтсбург
4:5
2:1, 0:1, 2:2, 0:0
Б
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
26.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15261 зритель
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Дин Эвасон
Вратари
Артур Шилов
(00:00-64:57)
Элвис Мерзликинс
(00:00-64:38)
1-й период
00:59
Райан Ши
(Энтони Манта, Паркер Уотерспун)
11:45
Мэтью Дамба
11:45
Бун Дженнер
15:44
Чарли Койл
(Данте Фаббро, Коул Силлинджер)
15:44
Командный штраф
18:01
Энтони Манта
(Евгений Малкин, Джастин Бразо)
19:01
Райан Ши
2-й период
23:27
Эрик Гудбрэнсон
37:39
Дмитрий Воронков
(Кент Джонсон)
3-й период
41:55
Егор Чинахов
(Зак Эштон-Риз, Исак Лундестрем)
44:54
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
50:18
Бун Дженнер
53:02
Коул Силлинджер
54:54
Крис Летанг
(Томас Новак, Артур Шилов)
56:54
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кирилл Марченко
(Коламбус)
Статистика
Питтсбург
Коламбус
Штрафное время
9
11
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит