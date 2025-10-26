Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Коламбусу»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе «Коламбуса» шайбы в основное время забросили Чарли Койл (16-я минута), российские нападающие Дмитрий Воронков (37, 45) и Егор Чинахов (42). Автором решающего буллита стал Кирилл Марченко. У хозяев площадки отличились Райан Ши (1), Энтони Манта (19), Крис Летанг (55) и Брайан Раст (57).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, не реализовавший свою попытку в буллитной серии, отметился двумя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до шести матчей. Малкин остается самым результативным российским хоккеистом в сезоне-2025/26 НХЛ, в девяти матчах чемпионата он набрал 14 очков (2 гола и 12 передач). 39-летний россиянин является единоличным лидером лиги по числу результативных передач в сезоне.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился голевым пасом. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и заблокировал два броска.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Монреаль Канадиенс» благодаря голу и передаче Ивана Демидова обыграли «Ванкувер Кэнакс» (4:3), а «Детройт Ред Уингз» одолел «Сент-Луис Блюз» (6:4), отыгравшись по ходу встречи со счета 0:4.
Дэн Мьюз
Дин Эвасон
Артур Шилов
(00:00-64:57)
Элвис Мерзликинс
(00:00-64:38)
00:59
Райан Ши
(Энтони Манта, Паркер Уотерспун)
11:45
Мэтью Дамба
11:45
Бун Дженнер
15:44
Чарли Койл
(Данте Фаббро, Коул Силлинджер)
15:44
Командный штраф
18:01
Энтони Манта
(Евгений Малкин, Джастин Бразо)
19:01
Райан Ши
23:27
Эрик Гудбрэнсон
37:39
Дмитрий Воронков
(Кент Джонсон)
41:55
Егор Чинахов
(Зак Эштон-Риз, Исак Лундестрем)
44:54
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
50:18
Бун Дженнер
53:02
Коул Силлинджер
54:54
Крис Летанг
(Томас Новак, Артур Шилов)
56:54
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
победный бросок: Кирилл Марченко
(Коламбус)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит