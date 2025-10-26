Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Коламбусу»

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе «Коламбуса» шайбы в основное время забросили Чарли Койл (16-я минута), российские нападающие Дмитрий Воронков (37, 45) и Егор Чинахов (42). Автором решающего буллита стал Кирилл Марченко. У хозяев площадки отличились Райан Ши (1), Энтони Манта (19), Крис Летанг (55) и Брайан Раст (57).