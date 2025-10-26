Дедунов: говорил Грицюку, что приеду к нему в «Нью-Джерси» в четвёртое звено

«Общаемся с Грицюком, шутим. Слежу за ним, за Никишиным. Мы с ними прошли большой путь. Приятно, что они там доказывают, что наши молодые ребята могут показывать результат. Им очень много дал Петербург и СКА. Говорил Грицюку, что приеду к нему в четвёртое звено и помогу», — сказал Дедунов Metaratings.ru.