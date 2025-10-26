Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.33
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
27.10
Виннипег
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.45
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.96
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
27.10
Нэшвилл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.36
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
27.10
Чикаго
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
27.10
Калгари
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.33
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2

Дедунов: говорил Грицюку, что приеду к нему в «Нью-Джерси» в четвёртое звено

Нападающий «Сочи» Павел Дедунов рассказал, что следит за выступлениями российских хоккеистов Александра Никишина и Арсения Грицюка в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Общаемся с Грицюком, шутим. Слежу за ним, за Никишиным. Мы с ними прошли большой путь. Приятно, что они там доказывают, что наши молодые ребята могут показывать результат. Им очень много дал Петербург и СКА. Говорил Грицюку, что приеду к нему в четвёртое звено и помогу», — сказал Дедунов Metaratings.ru.

Бывший капитан СКА Никишин выступает за «Каролина Харрикейнз». Всего за клуб защитник провёл восемь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+8».

Грицюк перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» перед стартом сезона-2025/26. На счету форварда 5 (1+4) баллов в восьми встречах НХЛ с полезностью «-1».