Форвард «Тампы» Кучеров забросил победную шайбу в матче с «Вегасом»

Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счетом 2:1.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал автором победной шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегасом».

Форвард отличился на первой минуте овертайме. Основное время завершилось со счетом 1:1, у хозяев шайбу забросил Брэндон Хэйгел (5-я минута), у «Вегаса» — Вильям Карлссон (19).

Кучеров довел число шайб в НХЛ до 360, в текущем сезоне в семи матчах он забросил три шайбы и отдал пять голевых передач. Кучеров в восьмой раз отличился в овертаймах, сравнявшись с канадцем Венсаном Лекавалье и шведом Виктором Хедманом. Лидером «Тампы» по этому показателю является канадец Стивен Стэмкос (13).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 19. Нападающие «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.

«Тампа» занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 8 очков в 9 матчах. «Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона с 13 очками после 9 встреч. В следующем матче «Тампа» в ночь на 29 октября по московскому времени на выезде сыграет с «Нэшвиллом», «Вегас» в этот же день проведет гостевую игру с «Каролиной».

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше