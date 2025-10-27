Защитник «Юты» Сергачев забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

ОТТАВА, 27 октября. /ТАСС/. Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, отличившись в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега».
Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Юты». На счету Сергачева также шесть голевых передач в 10 играх текущего регулярного чемпионата. Нападающие «Виннипега» Владислав Наместников и Никита Чибриков не отметились результативными действиями.
«Юта» является лидером Западной конференции с 16 очками после 10 игр. «Виннипег» идет на третьем месте в Центральном дивизионе с 12 очками после 9 встреч. В следующем матче «Юта» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» в ночь на 29 октября, «Виннипег» в этот же день проведет выездной матч против «Миннесоты».
В других матчах игрового дня «Даллас» в гостях победил «Нэшвилл» (3:2), «Калгари» дома был сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), защитник гостей Владислав Гавриков отметился голевой передачей. «Чикаго» дома уступил «Лос-Анджелесу» (1:3), форвард хозяев Илья Михеев отдал голевой пас.
