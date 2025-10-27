Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.04
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2

Защитник «Юты» Сергачев забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Его команда обыграла «Виннипег».

ОТТАВА, 27 октября. /ТАСС/. Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, отличившись в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега».

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Юты». На счету Сергачева также шесть голевых передач в 10 играх текущего регулярного чемпионата. Нападающие «Виннипега» Владислав Наместников и Никита Чибриков не отметились результативными действиями.

«Юта» является лидером Западной конференции с 16 очками после 10 игр. «Виннипег» идет на третьем месте в Центральном дивизионе с 12 очками после 9 встреч. В следующем матче «Юта» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» в ночь на 29 октября, «Виннипег» в этот же день проведет выездной матч против «Миннесоты».

В других матчах игрового дня «Даллас» в гостях победил «Нэшвилл» (3:2), «Калгари» дома был сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), защитник гостей Владислав Гавриков отметился голевой передачей. «Чикаго» дома уступил «Лос-Анджелесу» (1:3), форвард хозяев Илья Михеев отдал голевой пас.

Виннипег
2:3
0:0, 2:2, 0:1
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13678 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Андре Туриньи
Вратари
Коннор Хеллибак
(00:00-59:07)
Витек Ванечек
2-й период
20:45
Дилан Демело
(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
23:00
Никита Чибриков
29:20
Нил Пионк
30:03
Михаил Сергачев
(Ник Шмальц)
31:07
Майкл Карконе
(Кайлер Ямамото, Нэйт Шмидт)
33:12
Джон Марино
35:09
Марк Шайфли
(Джош Моррисси, Габриэль Виларди)
3-й период
45:52
Никита Чибриков
45:52
Йон Петерка
50:07
Люк Шенн
54:24
Дилан Гюнтер
(Логан Кули, Йон Петерка)
57:45
Командный штраф
Статистика
Виннипег
Юта
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит