Хуснутдинов забросил победную шайбу за «Бостон» в матче НХЛ с «Баффало»

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Бостона» шайбы забросили Морган Гики (14-я минута), Давид Пастрняк (16) и Марк Кастелич (40). У «Баффало» отличились Расмус Далин (37), Джошуа Доан (47) и Алекс Тух (55). Хуснутдинов забросил шайбу на третьей минуте овертайма.