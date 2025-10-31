Хуснутдинов забросил победную шайбу за «Бостон» в матче НХЛ с «Баффало»

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов стал автором победной шайбы в овертайме домашней игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало».
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Бостона» шайбы забросили Морган Гики (14-я минута), Давид Пастрняк (16) и Марк Кастелич (40). У «Баффало» отличились Расмус Далин (37), Джошуа Доан (47) и Алекс Тух (55). Хуснутдинов забросил шайбу на третьей минуте овертайма.
23-летний Хуснутдинов забросил первую шайбу в сезоне, он провел восемь матчей, записав также на свой счет 1 передачу. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров не отметился результативными действиями.
«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 12 очков в 13 матчах. «Баффало» идет на последней, восьмой строчке Атлантического дивизиона, имея в активе 11 очков после 11 встреч.
В следующем матче «Бостон» 1 ноября дома примет «Каролину», «Баффало» днем позднее на своем льду встретится с «Вашингтоном».
Марко Штурм
Линди Рафф
Йоонас Корписало
(00:00-62:07)
Алекс Лайон
(00:00-34:10)
Алекс Лайон
(34:44-62:07)
06:09
Джошуа Данн
11:24
Расмус Далин
13:07
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
15:07
Давид Пастрняк
18:02
Марат Хуснутдинов
20:45
Давид Пастрняк
32:40
Майкл Кессельринг
34:44
Павел Заха
36:01
Расмус Далин
(Зак Бенсон, Тэйдж Томпсон)
39:39
Марк Кастелич
(Таннер Жанно, Шон Керали)
40:00
Павел Заха
47:00
Джош Доан
(Алекс Так, Оуэн Пауэр)
48:03
Майкл Эйссимонт
48:03
Пэйтон Кребс
54:25
Алекс Так
(Расмус Далин)
54:25
Командный штраф
58:43
Джордан Гринуэй
62:07
Марат Хуснутдинов
(Фрейзер Минтен)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит