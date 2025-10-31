Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.15
П2
5.16
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.24
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2

Хуснутдинов забросил победную шайбу за «Бостон» в матче НХЛ с «Баффало»

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов стал автором победной шайбы в овертайме домашней игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало».

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Бостона» шайбы забросили Морган Гики (14-я минута), Давид Пастрняк (16) и Марк Кастелич (40). У «Баффало» отличились Расмус Далин (37), Джошуа Доан (47) и Алекс Тух (55). Хуснутдинов забросил шайбу на третьей минуте овертайма.

23-летний Хуснутдинов забросил первую шайбу в сезоне, он провел восемь матчей, записав также на свой счет 1 передачу. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров не отметился результативными действиями.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 12 очков в 13 матчах. «Баффало» идет на последней, восьмой строчке Атлантического дивизиона, имея в активе 11 очков после 11 встреч.

В следующем матче «Бостон» 1 ноября дома примет «Каролину», «Баффало» днем позднее на своем льду встретится с «Вашингтоном».

Бостон
4:3
2:0, 1:1, 0:2
ОТ
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
31.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Линди Рафф
Вратари
Йоонас Корписало
(00:00-62:07)
Алекс Лайон
(00:00-34:10)
Алекс Лайон
(34:44-62:07)
1-й период
06:09
Джошуа Данн
11:24
Расмус Далин
13:07
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
15:07
Давид Пастрняк
18:02
Марат Хуснутдинов
2-й период
20:45
Давид Пастрняк
32:40
Майкл Кессельринг
34:44
Павел Заха
36:01
Расмус Далин
(Зак Бенсон, Тэйдж Томпсон)
39:39
Марк Кастелич
(Таннер Жанно, Шон Керали)
3-й период
40:00
Павел Заха
47:00
Джош Доан
(Алекс Так, Оуэн Пауэр)
48:03
Майкл Эйссимонт
48:03
Пэйтон Кребс
54:25
Алекс Так
(Расмус Далин)
54:25
Командный штраф
58:43
Джордан Гринуэй
Овертайм
62:07
Марат Хуснутдинов
(Фрейзер Минтен)
Статистика
Бостон
Баффало
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит