Мичков сделал два голевых паса в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

«Филадельфия» одержала победу со счетом 4:1.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. «Филадельфия» со счетом 4:1 дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Тревор Зеграс (33-я и 48-я минуты), Джейми Драйсдейл (36) и Трэвис Конечны (56). У проигравших голом отметился Мэтью Вуд (39).

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал две результативные передачи, ассистировав Зеграсу и Драйсдейлу. В активе хоккеиста 5 очков (1 гол + 4 результативных паса) в 10 матчах регулярного чемпионата.

«Филадельфия» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона с 13 очками по итогам 10 игр. «Нэшвилл» занимает шестое место в Центральном дивизионе, набрав 10 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Нэшвилл» 1 ноября дома сыграет с «Калгари», «Филадельфия» 2 ноября примет «Торонто».

Филадельфия
4:1
0:0, 2:1, 2:0
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
31.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 15812 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Эндрю Брюнетт
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-46:49)
Юусе Сарос
(00:00-11:13)
Даниэл Владарж
(c 46:57)
Юусе Сарос
(11:54-19:48)
Юусе Сарос
(20:00-45:18)
Юусе Сарос
(c 45:54)
1-й период
11:54
Джейми Драйсдейл
19:57
Бобби Бринк
2-й период
32:45
Тревор Зеграс
(Матвей Мичков, Оуэн Типпетт)
35:41
Джейми Драйсдейл
(Матвей Мичков, Тревор Зеграс)
38:03
Мэттью Вуд
(Майкл Бантинг, Эрик Хаула)
3-й период
46:57
Николас Хэг
47:00
Тревор Зеграс
(Кэмерон Йорк, Ноа Кэйтс)
54:17
Ноа Кэйтс
54:17
Эрик Хаула
55:54
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак)
Статистика
Филадельфия
Нэшвилл
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит