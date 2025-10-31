Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
1
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
17.00
П2
1.27
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.54
X
5.09
П2
5.16
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.24
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Лада
0
П1
X
П2

Василевский опередил Хабибулина по победам в «регулярках» НХЛ

Победа в игре с «Далласом» стала для голкипера «Тампы» 334-й в регулярных чемпионатах.

Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом» (2:1 в овертайме).

Шайбы в составе победителей забросили Брэндон Хэйгел (36) и Энтони Сирелли (63). У проигравших голом отметился Адам Эрни (43).

Победа в игре с «Далласом» стала для Василевского 334-й в регулярных чемпионатах. По этому показателю он обошел олимпийского чемпиона 1992 года Николая Хабибулина. Больше побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских голкиперов одержали только двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский из «Флориды» (434) и Евгений Набоков (353), уже завершивший профессиональную карьеру.

«Тампа» одержала 3 победы с Василевским в 8 матчах регулярного чемпионата. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 12 очков в 11 матчах. «Даллас» идет на 4-й позиции Центрального дивизиона с 14 очками по итогам 11 встреч.

В следующем матче «Даллас» 1 ноября сыграет в гостях против «Флориды», «Тампа» 2 ноября на выезде встретится с «Ютой».