Василевский опередил Хабибулина по победам в «регулярках» НХЛ

Победа в игре с «Далласом» стала для Василевского 334-й в регулярных чемпионатах. По этому показателю он обошел олимпийского чемпиона 1992 года Николая Хабибулина. Больше побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских голкиперов одержали только двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский из «Флориды» (434) и Евгений Набоков (353), уже завершивший профессиональную карьеру.