Василевский опередил Хабибулина по победам в «регулярках» НХЛ

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом» (2:1 в овертайме).
Шайбы в составе победителей забросили Брэндон Хэйгел (36) и Энтони Сирелли (63). У проигравших голом отметился Адам Эрни (43).
Победа в игре с «Далласом» стала для Василевского 334-й в регулярных чемпионатах. По этому показателю он обошел олимпийского чемпиона 1992 года Николая Хабибулина. Больше побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских голкиперов одержали только двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский из «Флориды» (434) и Евгений Набоков (353), уже завершивший профессиональную карьеру.
«Тампа» одержала 3 победы с Василевским в 8 матчах регулярного чемпионата. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 12 очков в 11 матчах. «Даллас» идет на 4-й позиции Центрального дивизиона с 14 очками по итогам 11 встреч.
В следующем матче «Даллас» 1 ноября сыграет в гостях против «Флориды», «Тампа» 2 ноября на выезде встретится с «Ютой».