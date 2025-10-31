Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
5.00
П2
1.68
Хоккей. НХЛ
01.11
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.90
П2
4.01
Хоккей. НХЛ
01.11
Анахайм
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.42
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
7
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Барыс
3
П1
X
П2

«Вашингтон» подписал новый контракт с хоккеистом Мирошниченко

Соглашение рассчитано на два года и будет действовать со следующего сезона.

Источник: Соцсети

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» заключил новый контракт с российским нападающим Иваном Мирошниченко. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать со следующего сезона.

В текущем сезоне НХЛ 21-летний форвард не провел ни одного матча. Всего на его счету 39 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых россиянин забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач. В плей-офф Мирошниченко провел 1 матч.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте 2022 года под 20-м номером. За столичную команду он выступает с сезона-2023/24. Капитаном «Вашингтона» является рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин.

«Вашингтон» в 10 матчах набрал 12 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона и 8-ю строчку в Восточной конференции.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше