«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. Овечкин вновь не забил

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс», продлив серию без голов до трех игр.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Айлендерс». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (35-я минута), Бо Хорват (45) и Мэттью Барзал (59). У проигравших единственный гол на счету Тома Уилсона (25). Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча.
Для «Вашингтона» это поражение стало третьим подряд. До этого команда на своем льду разгромно проиграла «Оттаве» (1:7), а затем на выезде уступила «Далласу» (0:1).
В нынешнем сезоне Овечкин забросил две шайбы и сделал пять результативных передач в 11 матчах. Капитан «Вашингтона» в третий раз подряд ушел со льда без результативных действий. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
«Вашингтон» занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Айлендерс» — 8-е. В активе команд 12 и 11 очков соответственно по итогам 11 игр. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 2 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Баффало», «Айлендерс» в этот же день примет «Коламбус».