Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.05
П2
5.08
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. Овечкин вновь не забил

Столичная команда уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:3.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс», продлив серию без голов до трех игр.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Айлендерс». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (35-я минута), Бо Хорват (45) и Мэттью Барзал (59). У проигравших единственный гол на счету Тома Уилсона (25). Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча.

Для «Вашингтона» это поражение стало третьим подряд. До этого команда на своем льду разгромно проиграла «Оттаве» (1:7), а затем на выезде уступила «Далласу» (0:1).

В нынешнем сезоне Овечкин забросил две шайбы и сделал пять результативных передач в 11 матчах. Капитан «Вашингтона» в третий раз подряд ушел со льда без результативных действий. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Вашингтон» занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Айлендерс» — 8-е. В активе команд 12 и 11 очков соответственно по итогам 11 игр. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 2 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Баффало», «Айлендерс» в этот же день примет «Коламбус».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше