Александр Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

900-ю шайбу Овечкин забил в домашнем матче с «Сент-Луисом» на 18-й минуте второго периода. Хоккеист стал первым в истории НХЛ, кому удалось забросить такое количество шайб за время карьеры.
Александр Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В апреле он превзошел рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.
