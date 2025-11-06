Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер
0
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.87
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.10
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
2
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.10
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Александр Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

900-ю шайбу Овечкин забил в домашнем матче с «Сент-Луисом» на 18-й минуте второго периода. Хоккеист стал первым в истории НХЛ, кому удалось забросить такое количество шайб за время карьеры.

Александр Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В апреле он превзошел рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше