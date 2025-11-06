900! Еще один великий рубеж Овечкина

Когда Александр Овечкин гнался за рекордом Уэйна Гретцки, мы не задумывались о том, на каком количестве голов в итоге остановится счетчик шайб легенды «Вашингтона». Главное — обойти Гретцки. И точка. Но сейчас каждая последующая шайба Овечкина ценна по-особому. С огромной долей вероятности, нынешний сезон — последний для Александра в НХЛ, так что нужно наслаждаться каждым моментом. И то количество голов, на котором остановится российский снайпер, станет ориентиром на долгие годы.
Понятно, что до 900 шайб никто в истории лиги не добирался — это великий рубеж. Но просто представьте, что это, например, ненамного меньше, чем суммарно забили второй и третий российский снайпер в истории НХЛ — Евгений Малкин (517) и Сергей Федоров (483). Больше, чем на двоих забили Павел Буре (437) и Алексей Ковалев (400).
500 голов — отметка для элитных снайперов, которых вообще всего 48 за многолетнюю историю. Овечкин — больше, чем элитный.
В нынешнем сезоне на Овечкина не давит то, что ему нужно забросить определенное количество шайб. Рекорд побит — можно выдохнуть. «Вашингтон» раскрывается и становится мощной силой, этим нужно пользоваться и цепляться за второй Кубок Стэнли в карьере. А голы в регулярке — второстепенное. Это может пойти на пользу Овечкину, который начал сезон не слишком ярко.
Но один легендарный рекорд Овечкину все же может покориться. Да, он обошел Гретцки по голам в регулярном чемпионате, но суммарно по заброшенным шайбам в регулярке и плей-офф канадец впереди аж на 39. Наверняка у Александра будет возможность продолжить погоню как минимум в двух раундах плей-офф, но для этого нужно забросить хотя бы 35 шайб в регулярке. Впрочем, не думаю, что сам Овечкин на этом сконцентрирован.
900 голов — не только красивая цифра, но еще и лишний повод провести красивую церемонию на домашней арене «Вашингтона». Собрать овации, посмотреть трогательные ролики, пригласить на лед семью Овечкина, улыбнуться во время его интервью. Главный игрок в истории российского хоккея — по-прежнему самая яркая личность в НХЛ. Так что смотрим и наслаждаемся.
Автор: Артур Хайруллин
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Логан Томпсон
Джордан Биннингтон
(00:00-29:28)
Жоэль Хофер
(c 29:28)
09:41
Колтон Парэйко
09:50
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
14:23
Мэтт Рой
22:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
24:33
Энтони Бовилье
(Джейкоб Чикран)
29:06
Брендон Духайм
29:06
Брэйден Шенн
29:28
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Райан Леонард)
30:28
Дилан Строум
32:14
Пиус Сутер
33:50
Том Уилсон
36:20
Энтони Бовилье
38:58
Командный штраф
40:37
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фаулер)
49:00
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит