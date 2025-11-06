900! Еще один великий рубеж Овечкина

Но один легендарный рекорд Овечкину все же может покориться. Да, он обошел Гретцки по голам в регулярном чемпионате, но суммарно по заброшенным шайбам в регулярке и плей-офф канадец впереди аж на 39. Наверняка у Александра будет возможность продолжить погоню как минимум в двух раундах плей-офф, но для этого нужно забросить хотя бы 35 шайб в регулярке. Впрочем, не думаю, что сам Овечкин на этом сконцентрирован.