Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.66
X
5.10
П2
4.35
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
2
:
Автомобилист
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.40
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.50
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.33
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
08.11
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.47
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
08.11
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.73
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Скейтбордист Тони Хоук поздравил Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ: «Мы оба в клубе “900”, дай пять. Если забьешь 1080, поговори с Томом Шааром — он делал вращение на 1080 градусов»

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент‑Луиса» (6:1).

Источник: Спортс"

Бывший профессиональный скейтбордист Тони Хоук поздравил его с этим достижением. В 1999 году Хоук стал первым, кто выполнил трюк с вращением на 900 градусов.

"Хочу поздравить с рекордом по голам в НХЛ, ты побил рекорд Уэйна Гретцки. Знаю, что это случилось достаточно давно, но сейчас ты наконец достиг отметки в 900, и я об этом кое‑что знаю — дай пять!

Уверен, впереди у тебя еще много голов. Если ты достигнешь отметки в 1080 шайб, придется поговорить с Томом Шааром — он делал вращение на 1080 градусов на скейтборде.

Ну, а пока мы оба в клубе «900». Поздравляю, Ови!" — сказал Хоук.

«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 шайб и провел 1500 матчей в регулярках за клуб.

