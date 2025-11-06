Овечкин возглавил рейтинг персональных брендов российских спортсменов

Второе место в рейтинге занял бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев. Третьим стал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев. В прошлом году первое место в рейтинге занял теннисист Даниил Медведев, который опустился на пятую строчку. На четвертой позиции располагается боксер Дмитрий Бивол, который победил Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира.