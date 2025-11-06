Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.43
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.44
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.79
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.47
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
07.11
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.11
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.73
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
07.11
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
07.11
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.39
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
07.11
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.25
П2
2.54
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Овечкин возглавил рейтинг персональных брендов российских спортсменов

Участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин возглавил список самых ценных персональных брендов российских спортсменов года. Соответствующие данные приводит журнал Forbes.

В рейтинг ценности личных брендов были включены только действующие спортсмены, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев и представляющие виды спорта, признанные Министерством спорта РФ. Российскими спортсменами считались атлеты, представляющие Россию или выступающие в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

Все участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: популярность и вес в СМИ, популярность в соцмедиа, аудитория соцсетей и ее вовлеченность. Данные рассчитаны за период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года.

Второе место в рейтинге занял бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев. Третьим стал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев. В прошлом году первое место в рейтинге занял теннисист Даниил Медведев, который опустился на пятую строчку. На четвертой позиции располагается боксер Дмитрий Бивол, который победил Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Овечкину 40 лет. В сезоне-2024/25 он обошел канадского нападающего Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В ночь на четверг Овечкин первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с «Сент-Луисом» (6:1).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше