Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.54
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.32
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
08.11
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.53
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
08.11
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.73
П2
1.82
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Панарин рассказал о ходе переговоров с «Рейнджерс» о новом контракте

Переговоры пока не привели к результатам.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел с руководством клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переговоры о новом контракте, которые не привели к результатам. Об этом хоккеист заявил изданию The Athletic.

«Они говорили, но пока не очень много», — сказал Панарин о президенте клуба Крисе Друри и своем агенте Поле Теофанусе.

При этом Панарин допустил, что сложности с переговорами могут влиять на его результативность. «Не могу сказать, что я думаю об этом во время игры, но иногда полагаю, что это может быть фактором», — сказал россиянин.

Ранее журналист Франк Серавалли сообщил, что игрок может перейти в «Каролину».

Панарину 34 года, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он забросил две шайбы и отдал пять голевых передач в 14 играх. Всего в НХЛ у россиянина 304 гола и 573 передачи в 766 играх. В НХЛ Панарин ранее выступал за «Чикаго» и «Коламбус», в России был игроком подмосковного «Витязя», казанского «Ак Барса» и петербургского СКА, с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий один раз выиграл серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.