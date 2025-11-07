Панарин рассказал о ходе переговоров с «Рейнджерс» о новом контракте

Панарину 34 года, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он забросил две шайбы и отдал пять голевых передач в 14 играх. Всего в НХЛ у россиянина 304 гола и 573 передачи в 766 играх. В НХЛ Панарин ранее выступал за «Чикаго» и «Коламбус», в России был игроком подмосковного «Витязя», казанского «Ак Барса» и петербургского СКА, с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий один раз выиграл серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.