Эволюция «Монреаля». Демидов и другие молодые таланты уже скоро поведут команду к Кубку Стэнли

В атаке у «Канадиенс» несколько первораундников, которые будут определять игру в ближайшие годы: Демидов, Слафковски, Кофилд. Не забываем и о Патрике Лайне. В прошлом сезоне финн неплохо вписался в команду — 33 (20+13) очка за 52 матча регулярки. Но старт нынешнего сезона смазала травма. Вернуться на лед он сможет примерно к февралю. Каким бы сложным ни был характер Лайне, в его возрасте еще не поздно взяться за голову и раскрыть свой потенциал. «Монреаль» демонстрирует готовность терпеливо работать с игроками: пример — Слафковски, который пока не соответствует статусу первого номера драфта, но стал куда стабильнее, чем в дебютных сезонах. Летом Патрик будет подписывать новый контракт, и его рыночная цена будет гораздо ниже нынешнего кэпхита в 8,7 миллиона долларов.