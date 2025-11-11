Эволюция «Монреаля». Демидов и другие молодые таланты уже скоро поведут команду к Кубку Стэнли

Движение вверх
В 2021 году «Монреаль» вышел в финал постковидного Кубка Стэнли и уступил «Тампе» в пяти матчах. Затем — три сезона не попадал в кубковую восьмерку. Прорыв случился прошлой весной: канадский клуб во многом неожиданно вернулся в плей-офф. Успешно началась и нынешняя регулярка. «Монреаль» ворвался в лидеры Восточной конференции, потерпев лишь три поражения в основное время, и два из них — с разницей в одну шайбу. «Канадиенс» постепенно перерождаются и продолжают движение вверх.
После провальных сезонов организация запустила смену поколений. Сейчас «Канадиенс» — самая молодая команда лиги (средний возраст — 25,32 года). Следом идет «Баффало» (25,71), чья перестройка складывается куда менее успешно — последнее место в конференции. Ставка на молодость вводилась постепенно. За последние пару лет «Монреаль» покинули ветераны: завершивший карьеру Давид Савар, перешедший в «Лос-Анджелес» Йоэль Армиа, а еще раньше — Джейк Аллен, Шон Монахэн и Кэри Прайс.
Команда вступила в новую эпоху. Ведущие роли перешли к молодым игрокам, которые недавно освоились в НХЛ: Кофилд, Демидов, Хатсон, Добсон, Слафковски, Капанен. Есть в составе и опытные хоккеисты: Ник Сузуки и Брендан Галлахер застали тот самый финал с «Лайтнинг». «Монреаль» нашел баланс между талантливыми проспектами и игроками среднего возраста, готовыми решать большие задачи. Новую историю команды пишут недавние дебютанты, которые раскрываются под руководством Мартена Сан-Луи, не боящегося доверять молодежи.
Успешная работа на драфтах, запущенная с 2019 года, укрепила ростер. «Монреаль» с умом тратил пики первых раундов. Среди выборов можно выделить кражу Хатсона (его забрали под 62-м номером), веру в негабаритного Кофилда (15-й) и Демидова, мимо которого прошли четыре клуба с начала драфта. Впрочем, не обходится и без спорных решений. Желание получить защитника свело «Хабс» с Давидом Райбахером, на которого потратили пятый пик. Хотя под седьмым на том драфте ушел Матвей Мичков, который в перспективе нескольких лет мог бы образовать ударную связку с Демидовым.
Костяк на годы вперед
А она уже связана с клубом длительными контрактами. В обороне обладатель «Колдера» Хатсон подписан до 2034 года, Ноа Добсон — до 2033-го, Кайден Гуле — до 2031-го. В атаке долгосрочные соглашения у Сузуки, Слафковски и Кофилда. Вскоре клуб займется продлением Демидова: его контракт новичка истекает после сезона-2026/27. Генеральный менеджер Кент Хьюз выстраивает долгосрочную стратегию. В условиях потолка зарплат невозможно вывести команду в элиту за одну-две трансферные кампании. «Монреаль» решает две задачи одновременно: омолаживает состав, используя плоды драфта, и закрепляет молодых талантов длительными контрактами.
В атаке у «Канадиенс» несколько первораундников, которые будут определять игру в ближайшие годы: Демидов, Слафковски, Кофилд. Не забываем и о Патрике Лайне. В прошлом сезоне финн неплохо вписался в команду — 33 (20+13) очка за 52 матча регулярки. Но старт нынешнего сезона смазала травма. Вернуться на лед он сможет примерно к февралю. Каким бы сложным ни был характер Лайне, в его возрасте еще не поздно взяться за голову и раскрыть свой потенциал. «Монреаль» демонстрирует готовность терпеливо работать с игроками: пример — Слафковски, который пока не соответствует статусу первого номера драфта, но стал куда стабильнее, чем в дебютных сезонах. Летом Патрик будет подписывать новый контракт, и его рыночная цена будет гораздо ниже нынешнего кэпхита в 8,7 миллиона долларов.
Качественная подпитка идет и из АХЛ. Вратарь Джейкоб Фаулер, выбранный на драфте-2023 под 63-м номером, набирается опыта в фарм-клубе. А конкуренцию Самуэлю Монтембо создает чех Якуб Добеш. Ему всего 21 год, и он прекрасно использует свои шансы — шесть побед в семи матчах. В «Лавале» развивается защитник Давид Райнбахер, выбранный под пятым номером. Его прогресс притормозили проблемы со здоровьем, но списывать австрийца со счетов рано: клуб верит в потенциал игрока, на которого потратил высокий драфт-пик.
Собрав россыпь молодых талантов, «Канадиенс» не замыкаются лишь на развитии проспектов. В североамериканских СМИ обсуждались два потенциальных новичка «Хабс»: Стивен Стэмкос из «Нэшвилла» и Назем Кадри из «Калгари». Оба нападающих обладают богатым кубковым опытом, которого нынешнему «Монреалю» недостает. Детали возможных обменов оставим за скобками: важнее сам факт, что клуб рассматривает точечное усиление ветеранами для решения больших задач.
Русские на троне
Демидов уже сейчас, в свой первый полноценный сезон в НХЛ, вжился в роль звезды «Монреаля». Российского нападающего окружило огромное внимание. Его приглашают на рекламные съемки, фанаты скупают джерси, а пресса обсуждает каждое действие на льду. На Ивана возложены огромные ожидания. И форвард их оправдывает: на старте регулярки Демидов близок к графику «очко за матч». Нападающий, которому только в декабре исполнится 20 лет, лидирует в гонке бомбардиров — новичков лиги.
Параллельно клуб ждет приезда другого российского таланта — Александра Жаровского. Форварда «Салавата Юлаева» выбрали на драфте-2025 под 34-м номером. Он мощно начал сезон в КХЛ и претендует на приз лучшему новичку чемпионата. Руководители и болельщики «Монреаля» внимательно следят за каждым его матчем. Многие фанаты уже видят Демидова и Жаровского в одном звене — такой вариант нельзя исключать, хотя для начала Александру надо доработать контракт в Уфе.
«Монреаль» уже не давно не делал ставку на российских игроков. Последней русской легендой «Хабс» можно считать защитника Андрея Маркова, посвятившего организации 16 лет. Его время в клубе закончилось не очень красиво: ему не предложили новый контракт, и он не дошел до отметки в 1000 матчей, остановившись на 990. Демидов и в дальнейшем Жаровский способны изменить эту тенденцию и стать лидерами команды на годы вперед. В их пользу говорит не только огромный талант, но и общий подъем команды, которая в перспективе пары сезонов должна всерьез нацелиться на Кубок Стэнли.
Михаил Скрыль