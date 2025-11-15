Российский хоккеист установил исторический рекорд НХЛ всех времен

Малкин отличился в матче против «Нэшвилла» (1:2 ОТ). Встреча прошла в Швеции. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка в матче открытия серии Premiere 2007 на арене в Лондоне, Англия (37 лет 293 дня).
Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.
Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Никите Кучерову, Сергею Федорову, Александру Могильному и Алексею Ковалеву.
В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).
Эндрю Брюнетт
Дэн Мьюз
Юусе Сарос
(00:00-58:43)
Артур Шилов
Юусе Сарос
(c 58:50)
06:50
Люк Евангелиста
18:58
Крис Летанг
25:22
Джастин Бэррон
33:49
Евгений Малкин
(Мэтью Дамба)
58:50
Филип Форсберг
60:44
Стивен Стэмкос
(Брэди Шей)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит