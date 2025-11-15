Ричмонд
Российский хоккеист установил исторический рекорд НХЛ всех времен

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин стал самым возрастным игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки (39 лет 106 дней).

Источник: AP 2024

Малкин отличился в матче против «Нэшвилла» (1:2 ОТ). Встреча прошла в Швеции. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка в матче открытия серии Premiere 2007 на арене в Лондоне, Англия (37 лет 293 дня).

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Никите Кучерову, Сергею Федорову, Александру Могильному и Алексею Ковалеву.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Нэшвилл
2:1
0:0, 0:1, 1:0
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
14.11.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12766 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Дэн Мьюз
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-58:43)
Артур Шилов
Юусе Сарос
(c 58:50)
1-й период
06:50
Люк Евангелиста
18:58
Крис Летанг
2-й период
25:22
Джастин Бэррон
33:49
Евгений Малкин
(Мэтью Дамба)
3-й период
58:50
Филип Форсберг
Овертайм
60:44
Стивен Стэмкос
(Брэди Шей)
Статистика
Нэшвилл
Питтсбург
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
