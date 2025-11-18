Обойти по голам, но не по годам. В чем Овечкин не превзойдет Ягра

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в очередной раз побил один из голевых рекордов выступавшего за столичный клуб чеха Яромира Ягра, на сей раз было бито достижение по победным голам в домашних матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В домашнем матче с «Лос-Анджелесом» Овечкин забросил 903-ю шайбу в регулярных чемпионатах и 980-ю — по общему числу (рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 1 016). Его гол стал победным, 40-летний россиянин обновил собственный рекорд по этому показателю, теперь он составляет 139 шайб. Раньше это достижение принадлежало Ягру (135). А вот по победным голам в домашних матчах он вышел в лидеры, обойдя чеха (81 против 80). По общему числу победных шайб (в «регулярках» и плей-офф") Овечкину осталась всего одна шайба до рекорда Ягра (151).
Объективно ответа на вопрос, кто лучше — Ягр или Овечкин, сложно. С одной стороны, в свои 40 лет Ягр хоть и играл в НХЛ, но был уже на спаде и до отметки в 30 шайб за сезон не добирался, тогда как Овечкин в 39 лет забил 44 гола. И это не говоря о ряде индивидуальных рекордов, в частности, Овечкин девять раз становился лучшим снайпером и трижды — самым ценным игроком регулярного сезона.
С другой стороны, по части титулов у чеха явное преимущество. Золото Олимпиады, две победы в чемпионате мира и Кубке Стэнли, что принесло ему членство в элитном Тройном золотом клубе, — послужной список выглядит весомым. Овечкин сравнялся с Ягром по части побед на мировых первенствах и может сравняться по победам в Кубке Стэнли.
Олимпийских высот с огромной долей вероятности Овечкин не достигнет: олимпийские турниры с участием хоккеистов НХЛ ему не удались, а в Пхёнчхане в 2018 году, несмотря на первоначальное заявление о желании туда поехать, его не было по объективным причинам. В 2016 году перед Кубком мира Овечкин заявлял, что поедет в Южную Корею, несмотря на запреты, и в «Вашингтоне» его поддержат. Но преградой стало то, что Международная федерация хоккея и Международный олимпийский комитет как раз договорились с НХЛ и профсоюзом игроков о том, что ни один игрок из-за океана в Южную Корею не приедет.
Овечкин повторять путь Ягра не хочет
В НХЛ есть приз имени Билла Мастертона, который по итогам каждого сезона получает игрок, проявивший высокое спортивное мастерство и верность хоккею. У Овечкина такого приза нет, Ягр получил его в 44 года. В мировом хоккее аналогичный трофей вряд ли есть, но если бы его учредили, то у Ягра вряд ли были конкуренты. В 53 года он уже сыграл четыре матча за «Кладно», совладельцем которого является, а первый результативный балл в 38-м по счету сезоне чех набрал в начале ноября.
В феврале Ягру исполнится 54 года. Еще в июне во время финала Кубка Стэнли Ягр давал понять, что расставаться с хоккеем не намерен. «Я говорил, что это мог бы быть мой последний год [в спортивной карьере], но я не уверен в этом. Я слишком люблю эту игру, люблю тренироваться, я не хочу толстеть. Я потерял только сейчас порядка девяти килограмм и чувствую себя лучше», — говорил он тогда.
В то же время Овечкин в очередной раз рассказал, что играть до возраста Ягра не планирует. «Нет», — категорически он ответил недавно в одном из североамериканских подкастов. На вопрос, сыграет ли он после возвращения из НХЛ за «Динамо», капитан «Вашингтона» ответил все так же, что, мол, там будет видно. Контракт Овечкина истечет в июне следующего года.