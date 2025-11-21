Фетисов считает, что Овечкин поймал голевой ритм

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин пережил тяжелый старт текущего сезона и поймал голевой ритм. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
В матче с «Монреалем» (8:4) Овечкин оформил 33-й хет-трик в карьере, продлив голевую серию до четырех игр. На старте сезона Овечкин не мог забить в четырех играх подряд.
«Я его поздравил с хет-триком. Человек поймал свой голевой ритм, все голы он забил в своем стиле. Он пережил все эти всякие нападки в начале сезона, — сказал Фетисов. — Ему дали возможность собраться и радовать всех нас своими немыслимыми рекордами, никаких ограничений у него нет. Надеюсь, что все мы будем свидетелями в конце сезона реальной гонки за еще одним рекордом [Уэйна] Гретцки [по количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф]».
«Будем радоваться всем его достижениям. Мой ему совет был — получать удовольствие от игры, в этом возрасте нужно кайфовать от хоккея», — добавил он.
Чтобы повторить рекорд Гретцки по общему количеству голов, Овечкину нужно забросить 32 шайбы.