Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

Фетисов считает, что Овечкин поймал голевой ритм

Форвард «Вашингтона» не уходил со льда без шайбы в последних четырех играх.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин пережил тяжелый старт текущего сезона и поймал голевой ритм. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В матче с «Монреалем» (8:4) Овечкин оформил 33-й хет-трик в карьере, продлив голевую серию до четырех игр. На старте сезона Овечкин не мог забить в четырех играх подряд.

«Я его поздравил с хет-триком. Человек поймал свой голевой ритм, все голы он забил в своем стиле. Он пережил все эти всякие нападки в начале сезона, — сказал Фетисов. — Ему дали возможность собраться и радовать всех нас своими немыслимыми рекордами, никаких ограничений у него нет. Надеюсь, что все мы будем свидетелями в конце сезона реальной гонки за еще одним рекордом [Уэйна] Гретцки [по количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф]».

«Будем радоваться всем его достижениям. Мой ему совет был — получать удовольствие от игры, в этом возрасте нужно кайфовать от хоккея», — добавил он.

Чтобы повторить рекорд Гретцки по общему количеству голов, Овечкину нужно забросить 32 шайбы.

