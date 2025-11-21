Фетисов считает, что Овечкин поймал голевой ритм

«Я его поздравил с хет-триком. Человек поймал свой голевой ритм, все голы он забил в своем стиле. Он пережил все эти всякие нападки в начале сезона, — сказал Фетисов. — Ему дали возможность собраться и радовать всех нас своими немыслимыми рекордами, никаких ограничений у него нет. Надеюсь, что все мы будем свидетелями в конце сезона реальной гонки за еще одним рекордом [Уэйна] Гретцки [по количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф]».