Третьяк отметил игру Овечкина на чужом пятаке в матчах НХЛ

«Я радуюсь каждой его шайбе, потому что в его годы показывать такой результат феноменально. Он молодец, что заряжен на игру, и он ведь не только со своей точки и в пустые ворота забивает, но и идет на пятак, — сказал Третьяк. — Обычно игроки его уровня туда не всегда ходят, потому что там опасно, защитники выталкивают и шайбой могут попасть. А он как профессионал высокого уровня идет туда и жертвует собой, ведь там можно и травму получить, защитники жестко играют».