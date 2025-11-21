Третьяк отметил игру Овечкина на чужом пятаке в матчах НХЛ

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин действует как профессионал высокого уровня на пятачке у чужих ворот в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на грубую игру против него. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В матче с «Монреалем» (8:4) 40-летний Овечкин оформил 33-й хет-трик в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, продлив голевую серию до четырех игр.
«Я радуюсь каждой его шайбе, потому что в его годы показывать такой результат феноменально. Он молодец, что заряжен на игру, и он ведь не только со своей точки и в пустые ворота забивает, но и идет на пятак, — сказал Третьяк. — Обычно игроки его уровня туда не всегда ходят, потому что там опасно, защитники выталкивают и шайбой могут попасть. А он как профессионал высокого уровня идет туда и жертвует собой, ведь там можно и травму получить, защитники жестко играют».
«Он получает удовольствие от игры и в свои годы показывает потрясающий результат. Дай бог ему здоровья», — добавил он.