Форвард «Рейнджерс» Панарин набрал 4 очка в матче НХЛ против «Бостона»

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях со счетом 6:2 обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (4-я минута), Карсон Суси (13), Мика Зибанежад (35, 36), Алексис Лафренье (57), Владислав Гавриков (58). У «Бостона» отличились Кейси Миттельштадт (45), Хенри Йокихарью (46).
Панарин, помимо заброшенной шайбы, отметился тремя голевыми передачами. На счету россиянина в текущем сезоне 26 (8 шайб + 18 голевых передач) в 26 матчах. Россиянин вышел на чистое 11-е место по числу набранных очков в составе «Рейнджерс», обойдя канадца Вика Хэдфилда (572 очка; 262+310). У Панарина 576 очков (194+382).
Гавриков забросил четвертую шайбу в сезоне, также на его счету 10 голевых передач в 26 играх. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 17 из 19 бросков и одержал 10-ю победу в текущем сезоне, всего россиянин провел 20 игр. Выступающие за «Бостон» защитник Никита Задоров и нападающие Георгий Меркулов и Марат Хуснутдинов не набрали очков.
«Рейнджерс» благодаря победе поднялся с восьмого на пятое место турнирной таблицы Столичного дивизиона, команда набрала 28 очков в 26 матчах. «Бостон» идет третьим в Атлантическом дивизионе с 28 очками после 26 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Тампу» 29 ноября, «Бостон» в ночь на 30 ноября по московскому времени примет «Детройт».
Марко Штурм
Майк Салливан
Йоонас Корписало
(00:00-56:02)
Игорь Шестеркин
Йоонас Корписало
(c 56:36)
03:28
Артемий Панарин
(Уилл Куилль)
12:02
Карсон Соуси
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
19:19
Уилл Куилль
32:21
Марат Хуснутдинов
34:15
Хампус Линдхольм
34:15
Хампус Линдхольм
34:22
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
35:07
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
44:07
Кейси Миттельштадт
(Элиас Линдхольм)
45:49
Морган Гики
(Элиас Линдхольм, Хенри Йокихарью)
56:36
Алексис Лафренье
(Скотт Морроу)
57:02
Владислав Гавриков
(Адам Фокс, Винс Трочек)
58:51
Мэттью Робертсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит