Форвард «Рейнджерс» Панарин набрал 4 очка в матче НХЛ против «Бостона»

Гавриков забросил четвертую шайбу в сезоне, также на его счету 10 голевых передач в 26 играх. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 17 из 19 бросков и одержал 10-ю победу в текущем сезоне, всего россиянин провел 20 игр. Выступающие за «Бостон» защитник Никита Задоров и нападающие Георгий Меркулов и Марат Хуснутдинов не набрали очков.