Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
0
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.93
П2
1.54
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
5.10
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
1
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
0
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.05
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
2
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.81
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

Форвард «Рейнджерс» Панарин набрал 4 очка в матче НХЛ против «Бостона»

Россиянин вышел на чистое 11-е место по числу набранных очков в составе «Рейнджерс».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях со счетом 6:2 обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (4-я минута), Карсон Суси (13), Мика Зибанежад (35, 36), Алексис Лафренье (57), Владислав Гавриков (58). У «Бостона» отличились Кейси Миттельштадт (45), Хенри Йокихарью (46).

Панарин, помимо заброшенной шайбы, отметился тремя голевыми передачами. На счету россиянина в текущем сезоне 26 (8 шайб + 18 голевых передач) в 26 матчах. Россиянин вышел на чистое 11-е место по числу набранных очков в составе «Рейнджерс», обойдя канадца Вика Хэдфилда (572 очка; 262+310). У Панарина 576 очков (194+382).

Гавриков забросил четвертую шайбу в сезоне, также на его счету 10 голевых передач в 26 играх. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 17 из 19 бросков и одержал 10-ю победу в текущем сезоне, всего россиянин провел 20 игр. Выступающие за «Бостон» защитник Никита Задоров и нападающие Георгий Меркулов и Марат Хуснутдинов не набрали очков.

«Рейнджерс» благодаря победе поднялся с восьмого на пятое место турнирной таблицы Столичного дивизиона, команда набрала 28 очков в 26 матчах. «Бостон» идет третьим в Атлантическом дивизионе с 28 очками после 26 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Тампу» 29 ноября, «Бостон» в ночь на 30 ноября по московскому времени примет «Детройт».

Бостон
2:6
0:2, 0:2, 2:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
28.11.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Майк Салливан
Вратари
Йоонас Корписало
(00:00-56:02)
Игорь Шестеркин
Йоонас Корписало
(c 56:36)
1-й период
03:28
Артемий Панарин
(Уилл Куилль)
12:02
Карсон Соуси
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
19:19
Уилл Куилль
2-й период
32:21
Марат Хуснутдинов
34:15
Хампус Линдхольм
34:15
Хампус Линдхольм
34:22
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
35:07
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
3-й период
44:07
Кейси Миттельштадт
(Элиас Линдхольм)
45:49
Морган Гики
(Элиас Линдхольм, Хенри Йокихарью)
56:36
Алексис Лафренье
(Скотт Морроу)
57:02
Владислав Гавриков
(Адам Фокс, Винс Трочек)
58:51
Мэттью Робертсон
Статистика
Бостон
Рейнджерс
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит