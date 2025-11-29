Ричмонд
Гол Никишина помог «Каролине» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. «Каролина» победила «Виннипег» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У «Каролины» шайбы забросили Сет Джарвис (17-я и 53-я минуты), Джордан Мартинук (52, 59) и Александр Никишин (60). За «Виннипег» единственный гол забил Марк Шайфли (31). Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

Для Никишина этот гол стал третьим в текущем регулярном чемпионате. Также на его счету шесть результативных передач в 23 матчах. Россиянин проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

«Каролина» занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 32 очка в 24 матчах. «Виннипег» располагается на 6-й позиции Центрального дивизиона с 24 очками по итогам 23 игр. В следующем матче «Каролина» в ночь на 1 декабря по московскому времени примет «Калгари», «Виннипег» днем ранее сыграет в гостях против «Нэшвилла».

В других матчах игрового дня «Флорида» дома проиграла «Калгари» (3:5), вратарь хозяев Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 33, «Сан-Хосе» благодаря 32 сейвам Ярослава Аскарова на своем льду победил «Ванкувер» (3:2), «Вегас» в родных стенах уступил «Монреалю» (1:4), «Питтсбург» на выезде одолел «Коламбус» (4:3 ОТ), «Нэшвилл» в гостях справился с «Чикаго» (4:3), «Даллас» дома оказался сильнее «Юты» (4:3).

Каролина
5:1
1:0, 0:1, 4:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18312 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Скотт Арниел
Вратари
Брэндон Бусси
Томас Милич
(00:00-57:35)
Томас Милич
(c 58:57)
1-й период
04:36
Дилан Демело
08:08
Колин Миллер
16:06
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
2-й период
20:49
Андрей Свечников
30:41
Марк Шайфли
(Габриэль Виларди)
32:53
Джексон Блэйк
35:33
Командный штраф
38:53
Джордан Мартинук
38:53
Вильям Каррье
38:53
Габриэль Виларди
38:53
Логан Стэнли
3-й период
44:58
Дилан Демело
51:52
Джордан Мартинук
(Шейн Гостисбеер, Марк Янковски)
52:39
Сет Джарвис
(К`Андре Миллер, Андрей Свечников)
58:57
Сет Джарвис
(Андрей Свечников)
59:37
Александр Никишин
(Эрик Робинсон, Джастин Робидас)
Статистика
Каролина
Виннипег
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
4
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит