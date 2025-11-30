Овечкин вышел на 52-е место по числу голевых передач в НХЛ

Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году «Вашингтон» с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Гретцки, сейчас на счету российского форварда 908 заброшенных шайб. Капитан «Вашингтона» замыкает топ-10 бомбардиров в истории НХЛ с 1 647 очками.