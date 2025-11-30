Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.60
П2
20.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Овечкин вышел на 52-е место по числу голевых передач в НХЛ

На счету форварда «Вашингтона» 739 результативных пасов.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 739-й результативной передачей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в игре против «Нью-Йорк Айлендерс».

Российский форвард по количеству передач сравнялся с канадцем Нормом Ульманом, они делят 52-ю строчку в истории НХЛ. 51-е место занимает канадец Дени Потвен (742), лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (1 963).

Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году «Вашингтон» с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Гретцки, сейчас на счету российского форварда 908 заброшенных шайб. Капитан «Вашингтона» замыкает топ-10 бомбардиров в истории НХЛ с 1 647 очками.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Вашингтона».

