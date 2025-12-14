Овечкин не забивает четыре матча подряд. А в «Вашингтоне» дебютировал еще один русский форвард

«Вашингтон» уже давно преодолел все кризисы, которые были у команды в начале регулярного чемпионата. Сейчас у «столичных» все хорошо как в таблице, так и в личной статистике лидеров. У того же Александра Овечкина, который на старте сезона повторял антирекорды результативности, набралось уже 31 (14+17) очко в 32 матчах.
Зато не лучшим образом результаты складывались у «Виннипега». После трети чемпионата он идет не в топ-8 на «Западе». Фанатов «Джетс» могло радовать только одно: перед сегодняшней игрой от травмы восстановился Коннор Хеллибак. До этого двукратный обладатель «Везины» не играл на протяжении практически месяца.
В первом периоде гости поберегли американского голкипера, нанеся лишь три броска по его воротам. Хеллибак с ними с легкостью справился. Зато сами игроки «Виннипега» никого не жалели, забросив в первом отрезке уже две шайбы. Причем оба гола пришли с пятака: счет открыл Логан Стэнли, а Морган Бэррон увеличил преимущество.
Второй период прошел по схожему сценарию. «Виннипег» не пропустил ни разу и забросил две шайбы. В этот раз голами отметились Алекс Иафалло и Габриэль Виларди.
Фанаты НХЛ привыкли к тому, что «Вашингтон» постоянно проводит различные мероприятия в честь Александра Овечкина. То россиянин побьет очередной «вечный» рекорд по голам, то забросит юбилейную шайбу. Перед этой встречей вновь была праздничная церемония, задержавшая начало матча. Только Овечкин тут ни при чем: «Виннипег» праздновал 1000-ю игру Нино Нидеррайтера в НХЛ.
Правда, форвард из Швейцарии отличиться не смог. У него вообще сейчас серия из семи матчей без результативных действий.
Не так здорово с индивидуальной статистикой (на конкретном отрезке) и у Овечкина. Несмотря на то, что команда ранее побеждала, сам Ови уже четвертый матч подряд уходит без голов. Сегодня он провел на льду более 15 минут, но нанес лишь один бросок в створ.
А одним из самых опасных игроков у «Вашингтона» стал дебютант Богдан Тринеев. Он уехал в Северную Америку из московского «Динамо» в конце сезона-2022/23 и пробивался в НХЛ через игру в низших звеньях в фарм-клубе — «Херши».
Окончательный счет за три минуты до конца матча установил защитник Джейкоб Чикран, которому ассистировал Овечкин. Несмотря на чувствительное поражение, «Вашингтон» по-прежнему находится в топ-3 Восточной конференции. «Виннипег» же отстает от зоны плей-офф на четыре очка.
Автор: Максим Клементьев
Скотт Арниел
Спенсер Карбери
Коннор Хеллибак
Логан Томпсон
(00:00-26:11)
Логан Томпсон
(c 26:18)
06:50
Марк Шайфли
09:13
Логан Стэнли
(Марк Шайфли, Джош Моррисси)
09:59
Джонатан Тэйвз
18:43
Морган Бэррон
(Адам Лаури, Алекс Иафалло)
23:39
Алекс Иафалло
(Адам Лаури)
25:52
Джон Карлсон
36:18
Морган Бэррон
39:24
Ник Дауд
39:53
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
46:02
Джон Карлсон
51:55
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
54:49
Габриэль Виларди
55:30
Люк Шенн
56:32
Джейкоб Чикран
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит