Овечкин не забивает четыре матча подряд. А в «Вашингтоне» дебютировал еще один русский форвард

«Вашингтон» уже давно преодолел все кризисы, которые были у команды в начале регулярного чемпионата. Сейчас у «столичных» все хорошо как в таблице, так и в личной статистике лидеров. У того же Александра Овечкина, который на старте сезона повторял антирекорды результативности, набралось уже 31 (14+17) очко в 32 матчах.