Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче против «Бостона» (6:2) Капризов забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
Всего на счету россиянина в 33 матчах текущего сезона 20 голов и 17 голевых передач. Капризов довел число заброшенных шайб в составе «Миннесоты» в регулярных чемпионатах до 205 и вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с финном Микко Койву, первое место занимает словак Мариан Габорик (219).
Второй звездой дня признан американский защитник «Ванкувера» Зив Буйум, в своем дебютном матче за команду против «Нью-Джерси» (2:1) он забросил победную шайбу и отдал одну голевую передачу. Третьей звездой дня стал канадский форвард «Юты» Майкл Карконе, в гостевом матче с «Питтсбургом» (5:4 ОТ) он забросил две шайбы.
Джон Хайнс
Марко Штурм
Филип Густавссон
(00:00-54:49)
Джереми Суэймен
Филип Густавссон
(c 54:55)
08:26
Никита Задоров
10:11
Джаред Сперджен
(Брок Фэйбер, Маркус Юханссон)
10:38
Николя Обе-Кубель
22:11
Николя Обе-Кубель
28:49
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
31:15
Майкл Эйссимонт
32:57
Райан Хартман
(Брок Фэйбер)
40:54
Куинн Хьюз
(Райан Хартман, Николя Обе-Кубель)
48:08
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
50:58
Алекс Стивс
(Фрейзер Минтен, Майкл Эйссимонт)
54:55
Кирилл Капризов
(Дэмон Хант, Райан Хартман)
57:43
Шон Керали
59:59
Эндрю Пик
(Шон Керали, Таннер Жанно)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит