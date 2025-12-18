Российский хоккеист «Вашингтона» рассказал об обращении к Овечкину на «вы»

«Для кого-то он, может быть, и на “ты”, и просто по имени. Но для меня — нет. Это человек с огромным статусом, с большой карьерой, да и разница в возрасте существенная», — заявил Тринеев. Россиянин добавил, что обращается к Овечкину по имени и отчеству.
23-летний Тринеев в нынешнем сезоне провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сыграл 14 декабря против «Виннипег Джетс» (1:5) и не отметился результативными действиями.
Всю заокеанскую карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». 40-летний российский форвард является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.