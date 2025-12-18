Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
1
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.65
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
1
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
3.22
X
2.55
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
1
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
5.20
X
1.68
П2
5.75
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
14.25
П2
Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.40
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.15
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
19.12
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.88
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Российский хоккеист «Вашингтона» рассказал об обращении к Овечкину на «вы»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Богдан Тринеев рассказал о том, что обращается к одноклубнику и соотечественнику Александру Овечкину на «вы». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: AP 2024

«Для кого-то он, может быть, и на “ты”, и просто по имени. Но для меня — нет. Это человек с огромным статусом, с большой карьерой, да и разница в возрасте существенная», — заявил Тринеев. Россиянин добавил, что обращается к Овечкину по имени и отчеству.

23-летний Тринеев в нынешнем сезоне провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сыграл 14 декабря против «Виннипег Джетс» (1:5) и не отметился результативными действиями.

Всю заокеанскую карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». 40-летний российский форвард является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

