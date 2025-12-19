Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.10
П2
19.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
1
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.90
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2

Губерниев про 6 матчей Овечкина без голов: «Он машина, что ли? Должен в каждой игре забивать? Тогда биатлонистка Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по поводу безголевой серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которая достигла шести матчей.

Источник: Спортс"

"Никакого повода переживать нет, Овечкин что, машина, что ли? Он должен в каждой игре забивать?

Тогда биатлонистка Наташа Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает. Это спорт. Сегодня не забивает, завтра — забьет.

Все в порядке, главное, чтобы Александр был здоров", — сказал Дмитрий Губерниев.

В этом сезоне Овечкин набрал 31 (14+17) балл при полезности «плюс 9» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше