Кучеров и Макдэвид возглавили рейтинг лучших ассистентов НХЛ в 2025 году

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделали наибольшее количество результативных передач среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Кучеров и Макдэвид сделали по 79 передач в календарном году. Далее расположились канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» (68 передач), канадец Митч Марнер (66), выступавший в 2025 году за «Торонто», а позднее — за «Вегас», и американец Лэйн Хатсон из «Монреаля» (66).
Кучеров в сезоне-2024/25 стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 121 очко (37 шайб + 84 передачи), в нынешнем сезоне на счету 32-летнего россиянина 45 (13+32) очков в 32 матчах.