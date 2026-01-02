Протас продлил серию с набранными очками в НХЛ до пяти матчей

Всего Протас отыграл на льду 15 минут и нанес три броска в створ. Алексей набрал очки в пятом поединке подряд, на этом отрезке у него четыре шайбы и пять передач. В 41 матче сезона белорусский форвард заработал 31 (16+15) результативный балл. 4 января «Вашингтон» ожидает игра против «Чикаго» Артема Левшунова.