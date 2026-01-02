Ричмонд
Протас продлил серию с набранными очками в НХЛ до пяти матчей

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шайба Алексея Протаса не уберегла «Вашингтон» от поражения в поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Источник: AP 2024

В первом матче нового календарного года «Кэпиталз» гостили у другого столичного клуба — «Оттавы». Белорусский нападающий «Вашингтона» поразил чужие ворота за четыре минуты до конца третьего периода, сделав цифры на табло равными (3:3). Однако оставшегося до сирены времени канадцам хватило, чтобы вырвать победу со счетом 4:3.

Всего Протас отыграл на льду 15 минут и нанес три броска в створ. Алексей набрал очки в пятом поединке подряд, на этом отрезке у него четыре шайбы и пять передач. В 41 матче сезона белорусский форвард заработал 31 (16+15) результативный балл. 4 января «Вашингтон» ожидает игра против «Чикаго» Артема Левшунова.

Оттава
4:3
0:2, 2:0, 2:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18433 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Вратари
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(00:00-29:17)
Логан Томпсон
(29:23-57:51)
1-й период
04:21
Александр Овечкин
08:13
Том Уилсон
(Джастин Сурдиф)
09:16
Артем Зуб
09:16
Артем Зуб
09:16
Дилан Строум
14:25
Дрейк Батерсон
14:25
Джастин Сурдиф
17:53
Ник Дженсен
18:59
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
2-й период
23:13
Ник Казинс
27:42
Ник Дженсен
(Шейн Пинто, Джейк Сандерсон)
28:21
Коннор Макмайкл
29:23
Дэвид Перрон
35:41
Ник Казинс
35:41
Тревор ван Римсдайк
39:31
Ридли Грейг
(Майкл Амадио, Шейн Пинто)
3-й период
42:47
Дэвид Перрон
(Ник Казинс, Стефен Холлидэй)
43:39
Мэтт Рой
51:21
Энтони Бовилье
55:53
Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
57:38
Фабиан Зеттерлунд
(Тома Шабо, Тим Штюцле)
Статистика
Оттава
Вашингтон
Штрафное время
17
17
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит