Протас продлил серию с набранными очками в НХЛ до пяти матчей

В первом матче нового календарного года «Кэпиталз» гостили у другого столичного клуба — «Оттавы». Белорусский нападающий «Вашингтона» поразил чужие ворота за четыре минуты до конца третьего периода, сделав цифры на табло равными (3:3). Однако оставшегося до сирены времени канадцам хватило, чтобы вырвать победу со счетом 4:3.
Всего Протас отыграл на льду 15 минут и нанес три броска в створ. Алексей набрал очки в пятом поединке подряд, на этом отрезке у него четыре шайбы и пять передач. В 41 матче сезона белорусский форвард заработал 31 (16+15) результативный балл. 4 января «Вашингтон» ожидает игра против «Чикаго» Артема Левшунова.
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(00:00-29:17)
Логан Томпсон
(29:23-57:51)
04:21
Александр Овечкин
08:13
Том Уилсон
(Джастин Сурдиф)
09:16
Артем Зуб
09:16
Артем Зуб
09:16
Дилан Строум
14:25
Дрейк Батерсон
14:25
Джастин Сурдиф
17:53
Ник Дженсен
18:59
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
23:13
Ник Казинс
27:42
Ник Дженсен
(Шейн Пинто, Джейк Сандерсон)
28:21
Коннор Макмайкл
29:23
Дэвид Перрон
35:41
Ник Казинс
35:41
Тревор ван Римсдайк
39:31
Ридли Грейг
(Майкл Амадио, Шейн Пинто)
42:47
Дэвид Перрон
(Ник Казинс, Стефен Холлидэй)
43:39
Мэтт Рой
51:21
Энтони Бовилье
55:53
Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
57:38
Фабиан Зеттерлунд
(Тома Шабо, Тим Штюцле)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит