Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
23:30
Эдмонтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
04.01
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.60
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
04.01
Сент-Луис
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
04.01
Айлендерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.01
Вашингтон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
4.88
Хоккей. НХЛ
04.01
Калгари
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
04.01
Каролина
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
04.01
Оттава
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.20
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
04.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
04.01
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

Белорус Лошко продлил результативную серию в АХЛ до четырех матчей

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки отметились результативными действиями в играх регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hockey.by

Утром 3 января по минскому времени «Коачелла» на выезде обыграла «Сан-Диего» со счетом 5:2, белорусский нападающий победителей Андрей Лошко заработал ассистентский балл, в составе хозяев на лед выходил наш Егор Сидоров. Лошко набрал очки в четвертом поединке подряд, на этом отрезке у него два гола и две передачи. Всего после 24 матчей сезона у Андрея 6 (2+4) баллов.

Также сегодня «Абботсфорд» в гостях уступил «Манитобе» (1:4), голевой пас в единственной результативной атаке проигравшей команды отдал белорус Данила Климович. Это очко стало для форварда десятым в 27 играх текущего регулярного чемпионата (4+6).