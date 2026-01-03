Белорус Лошко продлил результативную серию в АХЛ до четырех матчей

Утром 3 января по минскому времени «Коачелла» на выезде обыграла «Сан-Диего» со счетом 5:2, белорусский нападающий победителей Андрей Лошко заработал ассистентский балл, в составе хозяев на лед выходил наш Егор Сидоров. Лошко набрал очки в четвертом поединке подряд, на этом отрезке у него два гола и две передачи. Всего после 24 матчей сезона у Андрея 6 (2+4) баллов.