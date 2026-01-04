Овечкину сломали зуб. Русскому ветерану разбили лицо в кровь!

В дальнейшем «Вашингтон» занимался поиском своей игры и нужных эмоций для битвы. Однако в один момент подопечные Спенсера Карбери лишились нужного заряда. В концовке первого периода Том Уилсон в своей любимой манере применил силовой прием против защитника «Чикаго» Коннор Мерфи, но по итогам столкновения очень неудачно упал и повредил ногу. Канадец с трудом встал самостоятельно и, сильно хромая, покинул площадку и сразу отправился в раздевалку. В «Вашингтоне» не стали утверждать, что Уилсон досрочно завершил матч. Напротив, пресс-служба «столичных» заявила, что дальнейшее участие форварда в игре находится под вопросом. Таким образом в клубе намекнули, что характер травмы у нападающего, вероятно, не является серьезным. Тем не менее более из раздевалки Уилсон не выходил.