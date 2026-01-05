Пас Демидова помог «Монреалю» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Далласе и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). В составе «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (9-я минута), Оливер Капанен (32), Юрай Слафковский (39) и Лэйн Хатсон (64). За «Даллас» отличились Маврик Бурк (14) и Уайатт Джонстон (31, 52).
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отдал голевую передачу на Капанена. На счету 20-летнего россиянина стало 36 (10+26) очков в 41 матче текущего сезона, он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. Защитник «Далласа» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
«Монреаль» (52 очка) занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. Потерпевший пятое поражение подряд «Даллас» (58) располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче «Даллас» в гостях сыграет с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 7 января, «Монреаль» примет «Калгари Флэймз» в ночь на 8 января.
Глен Гулутзан
Мартен Сан-Луи
Джейк Эттинджер
(00:00-16:10)
Самуэль Монтембо
Джейк Эттинджер
(16:18-54:36)
Джейк Эттинджер
(54:49-63:40)
08:42
Брендан Галлахер
(Филлип Дано, Александр Каррье)
13:53
Маврик Бурк
(Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон)
16:18
Иван Демидов
19:33
Джейми Бенн
21:36
Илья Любушкин
28:13
Командный штраф
30:14
Уайатт Джонстон
(Томас Харли, Микко Рантанен)
31:59
Оливер Капанен
(Юрай Слафковски, Иван Демидов)
34:00
Эса Линделл
38:10
Сэм Стил
38:39
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
51:07
Уайатт Джонстон
(Мэтт Дюшен, Миро Хейсканен)
54:49
Филлип Дано
56:00
Уайатт Джонстон
63:40
Лэйн Хатсон
(Филлип Дано)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит