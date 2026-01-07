«Вегас» в овертайме обыграл «Виннипег», Дорофеев сделал голевую передачу

В основное время у «Джетс» забили Коул Перфетти, Люк Шенн и Кайл Коннор, а у «Голден Найтс» — Марк Стоун, Бретт Хауден и Райлли Смит. Победная шайба на счету Томаша Гертла.
Российский нападающий гостей Павел Дорофеев отметился голевой передачей. Теперь у него 30 (16+14) очков в 41 игре в этом сезоне.
«Вегас» набрал 48 очков в 41 матче и занимает 4-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет последним — 35 очков в 41 игре.
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
7.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13951 зритель
Главные тренеры
Скотт Арниел
Брюс Кэссиди
Вратари
Коннор Хеллибак
Картер Харт
1-й период
00:16
Джонатан Тэйвз
05:16
Коул Перфетти
(Джонатан Тэйвз, Джош Моррисси)
13:17
Адам Лаури
13:17
Киган Колесар
2-й период
25:31
Марк Стоун
32:04
Люк Шенн
(Габриэль Виларди, Адам Лаури)
38:57
Дилан Самберг
39:09
Марк Стоун
(Митчелл Марнер, Павел Дорофеев)
3-й период
48:13
Бретт Хауден
(Ноа Хэнифин, Томаш Гертл)
50:23
Зак Уайтклауд
51:17
Джош Моррисси
54:56
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди)
55:55
Райлли Смит
(Брэндон Саад, Бен Хаттон)
Овертайм
64:09
Дилан Самберг
64:47
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
Статистика
Виннипег
Вегас
Штрафное время
13
9
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит