Хоккей. КХЛ
14:00
Шанхай Дрэгонс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.78
Хоккей. КХЛ
14:00
Сочи
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.94
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.50
П2
6.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
7
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
9
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2

«Вегас» в овертайме обыграл «Виннипег», Дорофеев сделал голевую передачу

«Вегас» на выезде обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на льду «Канада Лайф Центра».

Источник: Reuters

В основное время у «Джетс» забили Коул Перфетти, Люк Шенн и Кайл Коннор, а у «Голден Найтс» — Марк Стоун, Бретт Хауден и Райлли Смит. Победная шайба на счету Томаша Гертла.

Российский нападающий гостей Павел Дорофеев отметился голевой передачей. Теперь у него 30 (16+14) очков в 41 игре в этом сезоне.

«Вегас» набрал 48 очков в 41 матче и занимает 4-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет последним — 35 очков в 41 игре.

Виннипег
3:4
1:0, 1:1, 1:2
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
7.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13951 зритель
Главные тренеры
Скотт Арниел
Брюс Кэссиди
Вратари
Коннор Хеллибак
Картер Харт
1-й период
00:16
Джонатан Тэйвз
05:16
Коул Перфетти
(Джонатан Тэйвз, Джош Моррисси)
13:17
Адам Лаури
13:17
Киган Колесар
2-й период
25:31
Марк Стоун
32:04
Люк Шенн
(Габриэль Виларди, Адам Лаури)
38:57
Дилан Самберг
39:09
Марк Стоун
(Митчелл Марнер, Павел Дорофеев)
3-й период
48:13
Бретт Хауден
(Ноа Хэнифин, Томаш Гертл)
50:23
Зак Уайтклауд
51:17
Джош Моррисси
54:56
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди)
55:55
Райлли Смит
(Брэндон Саад, Бен Хаттон)
Овертайм
64:09
Дилан Самберг
64:47
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
Статистика
Виннипег
Вегас
Штрафное время
13
9
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит