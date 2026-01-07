Передача Хуснутдинова не спасла «Бостон» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»

«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков в 43 матчах. «Сиэтл» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 47 очков после 41 встречи. В следующей игре «Бостон» 9 января примет «Калгари», «Сиэтл» в этот же день на своем льду сыграет с «Миннесотой».