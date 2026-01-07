Передача Хуснутдинова не спасла «Бостон» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Сиэтла». В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (9-я минута), Бэркли Каттон (23 и 55), Бен Майерс (39), Джаред Макканн (40) и Каапо Какко (51 и 60). У проигравших отличились Давид Пастрняк (13 и 27), Мэйсон Лорей (55) и Виктор Арвидссон (58).
Хуснутдинов и Задоров ассистировали в эпизоде с первым голом. В активе Задорова теперь 14 очков (1 шайба + 13 передач) в 43 матчах, Хуснутдинов набрал 14 очков (5 + 9) в 38 играх.
«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков в 43 матчах. «Сиэтл» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 47 очков после 41 встречи. В следующей игре «Бостон» 9 января примет «Калгари», «Сиэтл» в этот же день на своем льду сыграет с «Миннесотой».
Российские игроки «Коламбуса» Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Кирилл Марченко отдали по одной голевой передаче в гостевой встрече с «Сан-Хосе» (2:5), защитник хозяев Дмитрий Орлов также отметился результативным пасом.
Дэн Байлсма
Марко Штурм
Джой Даккорд
Джереми Суэймен
(00:00-57:51)
Джереми Суэймен
(c 59:48)
08:31
Никита Задоров
08:40
Джереми Суэймен
08:50
Джордан Эберле
(Винс Данн, Мэттью Бенайерс)
12:47
Давид Пастрняк
(Марат Хуснутдинов, Никита Задоров)
22:48
Беркли Кэттон
(Джаред Маккэн, Райкер Эванс)
26:28
Давид Пастрняк
(Элиас Линдхольм, Чарли Макэвой)
34:49
Беркли Кэттон
38:23
Бен Майерс
(Тай Картье)
38:39
Алекс Стивс
39:59
Джаред Маккэн
(Мэттью Бенайерс, Винс Данн)
41:49
Джой Даккорд
50:21
Каапо Какко
(Фредерик Годро, Чендлер Стивенсон)
52:56
Давид Пастрняк
54:20
Беркли Кэттон
(Фредерик Годро, Каапо Какко)
54:50
Мейсон Лорей
(Павел Заха, Виктор Арвидссон)
57:23
Райан Линдгрен
57:38
Виктор Арвидссон
(Алекс Стивс, Кейси Миттельштадт)
59:48
Каапо Какко
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит