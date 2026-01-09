«Каролина» выиграла у «Анахайма», Никишин сделал голевую передачу

Российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин сделал голевую передачу. Теперь у 24-летнего россиянина 17 (5+12) очков в 43 играх этого сезона.
Голами у хозяев отметились Марк Янковски, Логан Стэнковен, Джален Чатфилд, Джексон Блэйк и Тэйлор Холл. Заброшенные шайбы «Дакс» на счету Райана Пелинга и Микаэля Гранлунда.
«Каролина» набрала 57 очков в 44 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 45 очков в 44 играх.
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джоэль Кенневилль
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-00:35)
Вилле Хуссо
(00:00-57:00)
Фредерик Андерсен
(c 01:05)
Вилле Хуссо
(c 57:11)
1-й период
01:05
Радко Гудас
08:11
Вильям Каррье
09:50
Шон Уокер
13:18
Райан Пелинг
(Джексон Лакомб, Крис Крайдер)
16:05
Радко Гудас
2-й период
28:56
Марк Янковски
(Эрик Робинсон)
32:04
Микаэль Гранлунд
(Бекетт Сенекке, Мэйсон Мактавиш)
34:05
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Джален Чатфилд)
36:08
Джален Чатфилд
(Шейн Гостисбеер, Джордан Стаал)
37:40
Шон Уокер
3-й период
50:39
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен, Александр Никишин)
57:11
Тэйлор Холл
(Шон Уокер, К`Андре Миллер)
57:11
Алекс Киллорн
Статистика
Каролина
Анахайм
Штрафное время
6
14
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит