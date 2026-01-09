Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.99
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.01
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

«Каролина» выиграла у «Анахайма», Никишин сделал голевую передачу

«Каролина» на своем льду победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на льду «Леново Центра».

Источник: AP 2024

Российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин сделал голевую передачу. Теперь у 24-летнего россиянина 17 (5+12) очков в 43 играх этого сезона.

Голами у хозяев отметились Марк Янковски, Логан Стэнковен, Джален Чатфилд, Джексон Блэйк и Тэйлор Холл. Заброшенные шайбы «Дакс» на счету Райана Пелинга и Микаэля Гранлунда.

«Каролина» набрала 57 очков в 44 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 45 очков в 44 играх.

Каролина
5:2
0:1, 3:1, 2:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джоэль Кенневилль
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-00:35)
Вилле Хуссо
(00:00-57:00)
Фредерик Андерсен
(c 01:05)
Вилле Хуссо
(c 57:11)
1-й период
01:05
Радко Гудас
08:11
Вильям Каррье
09:50
Шон Уокер
13:18
Райан Пелинг
(Джексон Лакомб, Крис Крайдер)
16:05
Радко Гудас
2-й период
28:56
Марк Янковски
(Эрик Робинсон)
32:04
Микаэль Гранлунд
(Бекетт Сенекке, Мэйсон Мактавиш)
34:05
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Джален Чатфилд)
36:08
Джален Чатфилд
(Шейн Гостисбеер, Джордан Стаал)
37:40
Шон Уокер
3-й период
50:39
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен, Александр Никишин)
57:11
Тэйлор Холл
(Шон Уокер, К`Андре Миллер)
57:11
Алекс Киллорн
Статистика
Каролина
Анахайм
Штрафное время
6
14
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит