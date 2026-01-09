Форвард «Эдмонтона» Подколзин забросил шайбу в матче НХЛ с «Виннипегом»

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Эдмонтона». В составе победителей шайбы забросили Подколзин (18-я минута), Коннор Макдэвид (40), Зак Хайман (49) и Эван Бушар (51). У проигравших отличились Кайл Коннор (12), Таннер Пирсон (19) и Джош Моррисси (19).
Подколзин забросил 10-ю шайбу в сезоне, также в активе 24-летнего форварда 9 передач в 44 матчах. Макдэвид к заброшенной шайбе добавил передачу, канадский форвард набирает очки в 17 играх подряд. Всего на его счету теперь 77 очков (29 шайб + 47 передач) после 44 встреч.
«Эдмонтон» занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 50 очков в 44 матчах. «Виннипег» идет на восьмой строчке в Центральном дивизионе, имея в активе 35 очков после 42 встреч.
В следующем матче «Эдмонтон» 11 января примет «Лос-Анджелес». «Виннипег» на своем льду сыграет с «Лос-Анджелесом» днем ранее.
Скотт Арниел
Крис Ноблок
Коннор Хеллибак
(00:00-54:07)
Кэлвин Пикар
Коннор Хеллибак
(54:24-58:03)
05:53
Нино Нидеррайтер
11:11
Кайл Коннор
(Алекс Иафалло, Марк Шайфли)
14:10
Райан Нюджент-Хопкинс
17:02
Василий Подколзин
(Тай Эмберсон, Каспери Капанен)
18:16
Тэннер Пирсон
(Коул Кепке)
18:56
Джош Моррисси
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
37:34
Логан Стэнли
37:34
Трент Фредерик
39:39
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
48:19
Зак Хаймэн
(Дарнелл Нерс)
49:21
Нино Нидеррайтер
50:37
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
54:24
Джек Рословик
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит