Форвард «Эдмонтона» Подколзин забросил шайбу в матче НХЛ с «Виннипегом»

Подколзин забросил 10-ю шайбу в сезоне, также в активе 24-летнего форварда 9 передач в 44 матчах. Макдэвид к заброшенной шайбе добавил передачу, канадский форвард набирает очки в 17 играх подряд. Всего на его счету теперь 77 очков (29 шайб + 47 передач) после 44 встреч.