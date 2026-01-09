Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.89
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Форвард «Эдмонтона» Подколзин забросил шайбу в матче НХЛ с «Виннипегом»

«Эдмонтон» одержал гостевую победу со счетом 4:3.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Эдмонтона». В составе победителей шайбы забросили Подколзин (18-я минута), Коннор Макдэвид (40), Зак Хайман (49) и Эван Бушар (51). У проигравших отличились Кайл Коннор (12), Таннер Пирсон (19) и Джош Моррисси (19).

Подколзин забросил 10-ю шайбу в сезоне, также в активе 24-летнего форварда 9 передач в 44 матчах. Макдэвид к заброшенной шайбе добавил передачу, канадский форвард набирает очки в 17 играх подряд. Всего на его счету теперь 77 очков (29 шайб + 47 передач) после 44 встреч.

«Эдмонтон» занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 50 очков в 44 матчах. «Виннипег» идет на восьмой строчке в Центральном дивизионе, имея в активе 35 очков после 42 встреч.

В следующем матче «Эдмонтон» 11 января примет «Лос-Анджелес». «Виннипег» на своем льду сыграет с «Лос-Анджелесом» днем ранее.

Виннипег
3:4
3:1, 0:1, 0:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
9.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14373 зрителя
Главные тренеры
Скотт Арниел
Крис Ноблок
Вратари
Коннор Хеллибак
(00:00-54:07)
Кэлвин Пикар
Коннор Хеллибак
(54:24-58:03)
1-й период
05:53
Нино Нидеррайтер
11:11
Кайл Коннор
(Алекс Иафалло, Марк Шайфли)
14:10
Райан Нюджент-Хопкинс
17:02
Василий Подколзин
(Тай Эмберсон, Каспери Капанен)
18:16
Тэннер Пирсон
(Коул Кепке)
18:56
Джош Моррисси
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
2-й период
37:34
Логан Стэнли
37:34
Трент Фредерик
39:39
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
3-й период
48:19
Зак Хаймэн
(Дарнелл Нерс)
49:21
Нино Нидеррайтер
50:37
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
54:24
Джек Рословик
Статистика
Виннипег
Эдмонтон
Штрафное время
9
9
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит