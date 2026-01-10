Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался

«Вашингтон» обыграл «Чикаго» в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился голом в третьем матче подряд и оформил ряд новых исторических достижений.
Взлеты и падения клуба Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» продолжает попытки выбраться из состояния турбулентности. Последний раз подопечные Спенсера Карбери выиграли хотя бы два матча подряд более двух месяцев назад: в период с конца ноября по начало декабря «столичные» оформили победную серию из шести игр, пока не потерпели обидное поражение в Анахайме против местных «Дакс». С момента той самой поездки на юг Калифорнии и до сегодняшнего дня «Кэпиталз» добыли всего лишь пять побед в 16 встречах и совсем растеряли добытые ранее позиции, оказавшись за пределами зоны плей-офф. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» подвинул даже «Баффало Сейбрз».
Накануне Александр Овечкин и компания провели первую в 2026-м году домашнюю серию из трех игр и завершили ее поражением от одного из своих самых неудобных в истории столичного клуба соперника «Даллас Старз» (1:4). «Кэпиталз» без важных игроков линии нападения Пьера-Люка Дюбуа, Тома Уилсона и белоруса Алексея Протаса не смогли создать никакой угрозы воротам соперника и были приговорены к провалу без шансов на успех.
«Лишь гол Алекса Овечкина — уже 915-й в его блестящей карьере в НХЛ — в концовке третьего периода спас “Вашингтон” от позорного поражения всухую от рук “Старз” и их голкипера Кейси Десмита», — емко отметила пресс-служба «столичных» в одном из своих материалов на официальном сайте клуба.
После поражения от «Далласа» «Кэпиталз» отправились на двухматчевый выезд. Эту поездку «столичные» открыли встречей с «Чикаго Блэкхокс», с кем они открывали и недавнюю домашнюю серию. Свой первый из двух очных матчей против «ястребов» в этом сезоне команда Карбери проиграла: «Кэпс» дважды отыгрывались по ходу игры, но в очередной раз провалились в буллитной серии — уже пятый в текущем розыгрыше «регулярки».
На фоне неудач «Вашингтона» «Чикаго», который последние несколько сезонов НХЛ стабильно удерживает роль одного из аутсайдеров лиги, оказался пусть и на скромном, но все же подъеме. Перед новой очной встречей со «столичными» «Блэкхокс» одержали четыре победы подряд, что является их лучшей победной серией за почти три года: до этого последний раз «ястребы» выиграли минимум четыре игры кряду в феврале 2023-го, когда за команду еще выступали такие легенды клуба, как Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, накануне вошедший в элитный «клуб 500». Вместе с этой успешной серией «Блэкхокс» подошли к матчу с «Вашингтоном» в еще более приподнятом настроении в связи с возвращением в состав Коннора Бедарда. Новое лицо франшизы пропустил месяц из-за травмы, которая помешала ему получить вызов в состав сборной Канады на Олимпийские игры-2026.
Овечкин нашел новую жертву
У «Вашингтона», несмотря на прошлые неудачи, настроение также было приподнятым — лазарет «столичных» постепенно пустеет, и сегодня в играющий состав вернулся Алексей Протас. Один из лидеров «Кэпиталз» после болезненного столкновения с российским защитником «Оттавы Сенаторз» Артемом Зубом в матче 1 января получил повреждение и из-за этого пропустил следующие три игры. В Чикаго белорусский форвард вошел в первую тройку нападения вместе с, конечно же, Александром Овечкиным и Диланом Строумом в центре. Этой тройкой «Вашингтон» разрывал всю НХЛ в первой половине прошлого сезона, но в нынешней «регулярке» их эффективность заметно упала.
Впрочем, в последних матчах «Кэпиталз» научились играть результативно за счет нижних звеньев. Именно они по сути сделали результат еще в первом периоде, забросив три шайбы подряд. Несмотря на то, что у «столичных» имелись большие проблемы в дебюте игры, когда они схватили два удаления и более минуты играли в формате «3 на 5», подопечные Карбери не дали «Блэкхокс» извлечь из этого пользу. Зато Энтони Бовиллье, Коннор Макмайкл и Этен Фрэнк сыграли максимально эффективно и формально предрешили исход встречи. Особенно эффектным получился гол Макмайкла, который на скорости убежал от защитников и технично переиграл вратаря «Чикаго» с близкого расстояния.
Во втором периоде «Блэкхокс» предприняли попытку вернуться в игру и использовали свой третий шанс в большинстве, когда идеальным по исполнению, силе и точности броском отметился Оливер Мур. Однако пыл «ястребов» быстро охладил Джастин Сурдиф — еще один герой «Вашингтона» из нижних звеньев атаки. В пяти матчах в 2026-м году 23-летний форвард «Кэпиталз» набрал 8 очков (4+4) с учетом хет-трика и пяти результативных баллов в недавней игре с «Анахайм Дакс».
Жирную точку в матче против «Чикаго» поставил, конечно же, Александр Овечкин классным голом за шесть с небольшим минут до конца третьего периода. Капитан «Вашингтона» подхватил шайбу в средней зоне и сообразил скоростную контратаку два в одного при поддержке Алексея Протаса. Пока белорусский форвард «Кэпиталз» отвлекал на себя защитника, Овечкин ворвался в любимый левый круг вбрасывания и мощно выстрелил по воротам, переиграв Дрю Коммессо.
Американский голкипер «Чикаго» официально стал новой жертвой Александра Михайловича, а именно — 187-м вратарем, кому забил Овечкин за всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ. Российский снайпер давно является рекордсменом лиги по числу вратарей, которые пострадали от его точных бросков, и этот рекорд он вновь обновил. Решение «Чикаго» доверить вратарскую позицию 23-летнему Коммессо, который последний раз играл в НХЛ еще в декабре 2024-го, было вынужденным. Из-за проблем со здоровьем у «Блэкхокс» единовременно выбыли Спенсер Найт и Арвид Седерблом. Тренерам «ястребов» оставалось надеяться, что Коммессо отыграет весь матч, ведь на замене у него формально был только один человек — 45-летний Дэйв Ноццолильо, который вовсе играл на уровне любительских лиг.
Вместе с этим гол Овечкина в матче с «Чикаго» стал:
- четвертым в последних трех матчах подряд;
- 19-м в сезоне-2025/26. Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто в возрасте 40 лет и старше забросил 19 шайб в первые 45 матчей розыгрыша «регулярки». Ранее данное достижение оформили Горди Хоу (дважды — 21 гол в 45 матчах сезона-1968/69 и 19 голов в сезоне-1970/71) и Джонни Буцик (21 гол в сезоне-1975/76);
- 916-м в карьере в чемпионатах НХЛ;
- 993-м в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Овечкину осталось забросить семь шайб, чтобы достичь отметки в 1000 голов за всю свою карьеру в НХЛ. Чтобы оформить абсолютный снайперский рекорд лиги, Александру Михайловичу необходимо забросить еще 24 шайбы. На данный момент рекорд удерживает Уэйн Гретцки (1016 голов).
Российский голеадор в нынешнем сезоне идет по графику 0,42 шайбы в среднем за игру. Если он продолжит идти в этом темпе и не будет пропускать матчи, то к концу «регулярки» доберется до отметки в 35 голов. То есть свою тысячу голов Овечкин совершенно точно настреляет. Но догонит и обгонит ли Гретцки? Вопрос открытый.
Александр Овечкин также оказался в шаге от еще одного крупного достижения. Следующий его гол станет для россиянина 20-м в чемпионате. Благодаря этому российский нападающий проведет уже 21-м в карьере сезон в НХЛ с 20 шайбами и выйдет по этому показателю на чистое второе место, оставив позади Рона Фрэнсиса. Впереди же остается только Горди Хоу, который оформил по 20 голов в 22 сезонах НХЛ. После победы над «Чикаго» (5:1) «Вашингтон» отправится в Нэшвилл к местным «Предаторз».