Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался

На фоне неудач «Вашингтона» «Чикаго», который последние несколько сезонов НХЛ стабильно удерживает роль одного из аутсайдеров лиги, оказался пусть и на скромном, но все же подъеме. Перед новой очной встречей со «столичными» «Блэкхокс» одержали четыре победы подряд, что является их лучшей победной серией за почти три года: до этого последний раз «ястребы» выиграли минимум четыре игры кряду в феврале 2023-го, когда за команду еще выступали такие легенды клуба, как Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, накануне вошедший в элитный «клуб 500». Вместе с этой успешной серией «Блэкхокс» подошли к матчу с «Вашингтоном» в еще более приподнятом настроении в связи с возвращением в состав Коннора Бедарда. Новое лицо франшизы пропустил месяц из-за травмы, которая помешала ему получить вызов в состав сборной Канады на Олимпийские игры-2026.