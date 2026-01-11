Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс»

Для Хуснутдинова это первый покер за время выступления в НХЛ, он проводит в североамериканской лиге третий сезон. Прежде россиянин ни разу не забрасывал более одной шайбы за игру. Всего на счету нападающего в нынешнем сезоне 20 очков (9 голов + 11 передач) в 40 матчах.