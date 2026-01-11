Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс»

Голы за «Бостон» забили Марат Хуснутдинов (3-я, 27-я, 44-я и 59-я минуты), Павел Заха (8, 20, 32), Фрейзер Минтен (23, 52) и Чарли Макэвой (32). В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (2) и Джей Ти Миллер (35). Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал две результативные передачи, Хуснутдинов и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — по одной.
Для Хуснутдинова это первый покер за время выступления в НХЛ, он проводит в североамериканской лиге третий сезон. Прежде россиянин ни разу не забрасывал более одной шайбы за игру. Всего на счету нападающего в нынешнем сезоне 20 очков (9 голов + 11 передач) в 40 матчах.
«Бостон» занимает 5-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 45 матчах. «Рейнджерс» располагаются на 7-й позиции с 46 очками по итогам 46 игр. В следующем матче «Бостон» в ночь на 12 января примет «Питтсбург», «Рейнджерс» днем позднее сыграют дома против «Сиэтла».
Марко Штурм
Майк Салливан
Джереми Суэймен
Джонатан Куик
(00:00-31:26)
Спенсер Мартин
(c 31:26)
01:24
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Мэттью Робертсон)
02:31
Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Давид Пастрняк)
07:16
Павел Заха
(Чарли Макэвой)
18:03
Мика Зибанежад
18:48
Джей Ти Миллер
19:27
Павел Заха
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
22:12
Фрейзер Минтен
(Алекс Стивс, Виктор Арвидссон)
24:54
Винс Трочек
26:41
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
31:26
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
31:29
Марк Кастелич
31:29
Марк Кастелич
31:29
Сэм Кэррик
33:05
Мейсон Лорей
34:04
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
35:47
Чарли Макэвой
(Джонатан Аспирот, Давид Пастрняк)
43:51
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
47:34
Эндрю Пик
47:34
Эндрю Пик
47:34
Сэм Кэррик
51:26
Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
55:45
Уилл Куилль
58:24
Шон Керали
58:24
Уилл Куилль
58:31
Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит