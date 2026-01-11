Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим 4 гола в матче НХЛ в XXI веке

Ранее в XXI веке четыре раза за матч чужие ворота из россиян поражали Александр Овечкин (4 раза), Павел Буре (2), Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалев, Артемий Панарин и Денис Гурьянов (все — по 1). Гурьянов является единственным, кто смог сделать это в плей-офф. Последним среди россиян, кому удавалось четыре раза огорчить соперника в НХЛ, был Панарин — в феврале 2023 года нападающий «Рейнджерс» помог команде обыграть на выезде «Каролину» (6:2).