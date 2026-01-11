Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим 4 гола в матче НХЛ в XXI веке

БОСТОН, 11 января. /ТАСС/. Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов стал девятым игроком из России, который смог забросить четыре шайбы по ходу матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке.
Данное достижение ему покорилось в игре регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2).
Ранее в XXI веке четыре раза за матч чужие ворота из россиян поражали Александр Овечкин (4 раза), Павел Буре (2), Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалев, Артемий Панарин и Денис Гурьянов (все — по 1). Гурьянов является единственным, кто смог сделать это в плей-офф. Последним среди россиян, кому удавалось четыре раза огорчить соперника в НХЛ, был Панарин — в феврале 2023 года нападающий «Рейнджерс» помог команде обыграть на выезде «Каролину» (6:2).
В XX веке четыре шайбы в матче НХЛ забрасывали Сергей Федоров (2), Александр Могильный (2), Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Александр Селиванов и Буре. Рекордсменами по числу голов за игру в НХЛ из россиян являются Жамнов и Федоров — по 5.
Марко Штурм
Майк Салливан
Джереми Суэймен
Джонатан Куик
(00:00-31:26)
Спенсер Мартин
(c 31:26)
01:24
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Мэттью Робертсон)
02:31
Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Давид Пастрняк)
07:16
Павел Заха
(Чарли Макэвой)
18:03
Мика Зибанежад
18:48
Джей Ти Миллер
19:27
Павел Заха
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
22:12
Фрейзер Минтен
(Алекс Стивс, Виктор Арвидссон)
24:54
Винс Трочек
26:41
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
31:26
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
31:29
Марк Кастелич
31:29
Марк Кастелич
31:29
Сэм Кэррик
33:05
Мейсон Лорей
34:04
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
35:47
Чарли Макэвой
(Джонатан Аспирот, Давид Пастрняк)
43:51
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
47:34
Эндрю Пик
47:34
Эндрю Пик
47:34
Сэм Кэррик
51:26
Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
55:45
Уилл Куилль
58:24
Шон Керали
58:24
Уилл Куилль
58:31
Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит