Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим 4 гола в матче НХЛ в XXI веке

Это достижение ему покорилось в игре регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2).

Источник: Freepik

БОСТОН, 11 января. /ТАСС/. Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов стал девятым игроком из России, который смог забросить четыре шайбы по ходу матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке.

Данное достижение ему покорилось в игре регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2).

Ранее в XXI веке четыре раза за матч чужие ворота из россиян поражали Александр Овечкин (4 раза), Павел Буре (2), Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалев, Артемий Панарин и Денис Гурьянов (все — по 1). Гурьянов является единственным, кто смог сделать это в плей-офф. Последним среди россиян, кому удавалось четыре раза огорчить соперника в НХЛ, был Панарин — в феврале 2023 года нападающий «Рейнджерс» помог команде обыграть на выезде «Каролину» (6:2).

В XX веке четыре шайбы в матче НХЛ забрасывали Сергей Федоров (2), Александр Могильный (2), Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Александр Селиванов и Буре. Рекордсменами по числу голов за игру в НХЛ из россиян являются Жамнов и Федоров — по 5.

Бостон
10:2
3:1, 4:1, 3:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
10.01.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Майк Салливан
Вратари
Джереми Суэймен
Джонатан Куик
(00:00-31:26)
Спенсер Мартин
(c 31:26)
1-й период
01:24
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Мэттью Робертсон)
02:31
Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Давид Пастрняк)
07:16
Павел Заха
(Чарли Макэвой)
18:03
Мика Зибанежад
18:48
Джей Ти Миллер
19:27
Павел Заха
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
2-й период
22:12
Фрейзер Минтен
(Алекс Стивс, Виктор Арвидссон)
24:54
Винс Трочек
26:41
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
31:26
Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
31:29
Марк Кастелич
31:29
Марк Кастелич
31:29
Сэм Кэррик
33:05
Мейсон Лорей
34:04
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
35:47
Чарли Макэвой
(Джонатан Аспирот, Давид Пастрняк)
3-й период
43:51
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
47:34
Эндрю Пик
47:34
Эндрю Пик
47:34
Сэм Кэррик
51:26
Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
55:45
Уилл Куилль
58:24
Шон Керали
58:24
Уилл Куилль
58:31
Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
Статистика
Бостон
Рейнджерс
Штрафное время
26
18
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
