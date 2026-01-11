Нападающий «Тампы» Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал две передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии».
Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Тампы». В составе победителей шайбы забросили Кучеров (2-я и 7-я минуты), Ник Пол (34), Гейдж Гонсалвес (43 и 52), Брэндон Хэйгел (44) и Янни Гурд (50). У проигравших отличились Гарнет Хэтэуэй (5) и Оуэн Типпетт (45). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков.
Кучеров продлил результативную серию до 9 матчей, на счету 32-летнего форварда «Тампы» теперь 65 очков (22 шайбы + 43 передачи). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона. Россиянин стал пятым действующим игроком, имеющим 115 и более матчей в карьере с минимум тремя очками. Ранее этого достижения добивались Сидни Кросби (189 матчей), Коннор Макдэвид (146), Александр Овечкин (141) и Евгений Малкин (119).
«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 57 очков в 43 матчах. «Филадельфия» идет третьей в Столичном дивизионе, имея в активе 52 очка после 43 встреч.
«Тампа» и «Филадельфия» сыграют между собой в следующем матче. Встреча пройдет 13 января в Филадельфии.
Рик Токкет
Джон Купер
Самуэль Эрссон
Андрей Василевский
01:49
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт)
04:15
Гарнет Хэтэуэй
(Родриго Аболс, Ноа Джулсен)
06:05
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Шарль-Эдуард Д'Астус)
08:00
Гарнет Хэтэуэй
08:00
Деклан Карлайл
13:13
Брэндон Хагель
18:55
Кэмерон Йорк
33:37
Ник Пол
(Энтони Чирелли, Шарль-Эдуард Д'Астус)
42:03
Гейдж Гонсалвес
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
43:37
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель)
44:13
Гейдж Гонсалвес
44:45
Оуэн Типпетт
(Кристиан Дворак)
49:00
Янни Гурд
(Земгус Гиргенсонс)
51:00
Гейдж Гонсалвес
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
52:53
Гарнет Хэтэуэй
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит