Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.32
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
12.01
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2

Нападающий «Тампы» Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ

«Тампа» разгромила «Филадельфию» со счетом 7:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал две передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Тампы». В составе победителей шайбы забросили Кучеров (2-я и 7-я минуты), Ник Пол (34), Гейдж Гонсалвес (43 и 52), Брэндон Хэйгел (44) и Янни Гурд (50). У проигравших отличились Гарнет Хэтэуэй (5) и Оуэн Типпетт (45). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков.

Кучеров продлил результативную серию до 9 матчей, на счету 32-летнего форварда «Тампы» теперь 65 очков (22 шайбы + 43 передачи). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона. Россиянин стал пятым действующим игроком, имеющим 115 и более матчей в карьере с минимум тремя очками. Ранее этого достижения добивались Сидни Кросби (189 матчей), Коннор Макдэвид (146), Александр Овечкин (141) и Евгений Малкин (119).

«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 57 очков в 43 матчах. «Филадельфия» идет третьей в Столичном дивизионе, имея в активе 52 очка после 43 встреч.

«Тампа» и «Филадельфия» сыграют между собой в следующем матче. Встреча пройдет 13 января в Филадельфии.

Филадельфия
2:7
1:2, 0:1, 1:4
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
11.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19618 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Джон Купер
Вратари
Самуэль Эрссон
Андрей Василевский
1-й период
01:49
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт)
04:15
Гарнет Хэтэуэй
(Родриго Аболс, Ноа Джулсен)
06:05
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Шарль-Эдуард Д'Астус)
08:00
Гарнет Хэтэуэй
08:00
Деклан Карлайл
13:13
Брэндон Хагель
18:55
Кэмерон Йорк
2-й период
33:37
Ник Пол
(Энтони Чирелли, Шарль-Эдуард Д'Астус)
3-й период
42:03
Гейдж Гонсалвес
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
43:37
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель)
44:13
Гейдж Гонсалвес
44:45
Оуэн Типпетт
(Кристиан Дворак)
49:00
Янни Гурд
(Земгус Гиргенсонс)
51:00
Гейдж Гонсалвес
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
52:53
Гарнет Хэтэуэй
Статистика
Филадельфия
Тампа-Бэй
Штрафное время
9
9
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
