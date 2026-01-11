Ричмонд
Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»

«Миннесота» уступила в овертайме со счетом 3:4.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась победой «Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев шайбы забросили Бен Джонс (3-я минута), Мэтт Болди (16) и Капризов (29). У гостей отличились Жан-Габриэль Пажо (5), Симон Хольмстрём (22 и 62) и Кейси Сизикас (40). Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 броска по своим воротам.

Капризов забросил 25-ю шайбу в сезоне, также на счету 28-летнего нападающего 27 передач в 46 матчах. В текущем регулярном чемпионате форвард «Миннесоты» занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди россиян, уступая лишь нападающему Никите Кучерову из «Тампы», на счету которого 65 очков (22 гола + 43 передачи) после 39 встреч.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 61 очко в 46 матчах. «Айлендерс» идут вторыми в Столичном дивизионе, имея в активе 55 очков после 45 встреч. В следующей игре «Миннесота» 13 января примет «Нью-Джерси». «Айлендерс» днем позднее на выезде встретятся с «Виннипегом».

В другом матче дня форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов и его одноклубник защитник Дмитрий Орлов сделали по одной голевой передаче и помогли команде дома победить «Даллас» (5:4 в овертайме).

