Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.32
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
12.01
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2

Капризов вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «Миннесоты» в НХЛ

Он опередил Мариана Габорика.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 в овертайме) 28-летний Капризов забросил одну шайбу. Всего россиянин набрал 438 очков (210 шайб + 228 передач) в 365 матчах за клуб. На счету словака Мариана Габорика 437 очков. Лидирует по этому показателю финн Микко Койву (709 очков).

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года, он был задрафтован клубом в 2015 году под общим 135-м номером. Перед началом текущего сезона он подписал новый контракт с «Миннесотой», соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги.

Миннесота
3:4
2:1, 1:2, 0:0
ОТ
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
11.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19036 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Патрик Руа
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-13:15)
Илья Сорокин
(00:00-33:05)
Филип Густавссон
(13:28-14:44)
Илья Сорокин
(33:25-61:34)
Филип Густавссон
(14:59-61:34)
1-й период
02:51
Бен Джонс
(Куинн Хьюз, Брок Фэйбер)
04:18
Жан-Габриэль Пажо
09:23
Максим Цыплаков
09:58
Райан Хартман
13:28
Калум Ритчи
14:59
Скотт Мэйфилд
15:25
Мэтт Болди
(Матс Зуккарелло, Куинн Хьюз)
2-й период
21:29
Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджело)
24:56
Джейкоб Миддлтон
28:26
Кирилл Капризов
(Дэмон Хант, Куинн Хьюз)
33:25
Данила Юров
38:18
Энтони Деанджело
39:34
Кейси Сизикас
(Симон Хольмстрем)
Овертайм
61:34
Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджело, Джонатан Друэн)
Статистика
Миннесота
Айлендерс
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
