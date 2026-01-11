Капризов вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «Миннесоты» в НХЛ

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 в овертайме) 28-летний Капризов забросил одну шайбу. Всего россиянин набрал 438 очков (210 шайб + 228 передач) в 365 матчах за клуб. На счету словака Мариана Габорика 437 очков. Лидирует по этому показателю финн Микко Койву (709 очков).
Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года, он был задрафтован клубом в 2015 году под общим 135-м номером. Перед началом текущего сезона он подписал новый контракт с «Миннесотой», соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги.
Джон Хайнс
Патрик Руа
Филип Густавссон
(00:00-13:15)
Илья Сорокин
(00:00-33:05)
Филип Густавссон
(13:28-14:44)
Илья Сорокин
(33:25-61:34)
Филип Густавссон
(14:59-61:34)
02:51
Бен Джонс
(Куинн Хьюз, Брок Фэйбер)
04:18
Жан-Габриэль Пажо
09:23
Максим Цыплаков
09:58
Райан Хартман
13:28
Калум Ритчи
14:59
Скотт Мэйфилд
15:25
Мэтт Болди
(Матс Зуккарелло, Куинн Хьюз)
21:29
Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджело)
24:56
Джейкоб Миддлтон
28:26
Кирилл Капризов
(Дэмон Хант, Куинн Хьюз)
33:25
Данила Юров
38:18
Энтони Деанджело
39:34
Кейси Сизикас
(Симон Хольмстрем)
61:34
Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджело, Джонатан Друэн)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит