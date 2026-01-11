Хуснутдинов повторил достижение Овечкина, оформив покер в НХЛ

У Хуснутдинова, пожалуй, главные успехи в карьере еще впереди. Ему только 23 года, в «Бостон» он перешел в результате обмена из «Миннесоты». В России он в течение четырех лет находился в системе петербургского СКА, при Романе Ротенберге пытался стать игроком основы (тот давал ему шанс, как и Матвею Мичкову), и в НХЛ попал из «Сочи». До октября 2025 года в Континентальной хоккейной лиге права на него оставались у СКА, который в результате сделки передал их «Спартаку» в обмен на защитника Егора Савикова.