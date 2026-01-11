Хуснутдинов повторил достижение Овечкина, оформив покер в НХЛ

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон» Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2), сделав это впервые в истории клуба с 2021 года. Также он стал девятым по счету россиянином, забившим четыре гола в матче лиги в XXI веке.
23-летний россиянин впервые забил в 2026 году, причем в последних трех играх, включая с встречу с «Рейнджерс», он без очков не уходил. Матч с клубом из Нью-Йорка стал для Хуснутдинова вторым, в котором он вышел на лед в тройке с Давидом Пастрняком и Элиасом Линдхольмом. Это звено появилось после поражения «Бостона» от «Сиэтла» (4:7), которое стало седьмым в девяти играх. Перестановка пошла «Бостону» на пользу — дома был обыгран «Калгари» (4:1), а россиянин принял участие в голе Линдхольма.
Порадовало, что все шайбы Хуснутдинова в субботней игре получились разными. Первый его гол позволил «Бостону» отыграться спустя минуту после шайбы Мики Зибанежада. Вскоре после вбрасывания россиянин с правого края ушел от соперника и переиграл Джонатана Куика, который пока что является основным вратарем команды из Нью-Йорка после травмы Игоря Шестеркина. Еще два гола в первом периоде забил Павел Заха, который позже оформил хет-трик.
Голы Фрейзера Минтена, Захи и Хуснутдинова во второй 20-минутке добили соперника. Свой седьмой гол в сезоне Хуснутдинов забил после того, как поборолся за шайбу, отдав ее Пастрняку, который затем нашел россиянина передачей перед воротами, и тот поразил ворота Куика. Третью и четвертую шайбы в матче он забросил похожим образом, подставив клюшку после броска Пастрняка, с которым у него сложилось хорошее взаимодействие, а потом и защитника Хенри Йокихарью. Также Хуснутдинов и Пастрняк ассистировали Минтену в эпизоде с 9-м голом команды в матче.
Хуснутдинов должен разрушить стереотипы
До Хуснутдинова в последний раз четыре гола за «Бостон» забивал в ноябре 2021 года бывший капитан команды Патрис Бержерон. Россиянин стал 20-м игроком «Бостона», который оформил покер, и 8-м хоккеистом в истории НХЛ после расширения лиги (с сезона-1967/68), кто забрасывал четыре шайбы, до этого не забивая больше одной за игру. Интересно, что в этом списке есть форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и двукратный обладатель Кубка Стэнли из «Флориды» Сэм Беннетт.
Хуснутдинов стал девятым российским игроком, забросившим четыре шайбы по ходу игры НХЛ в XXI веке, после Александра Овечкина, Павла Буре, Алексея Яшина, Ильи Ковальчука, Виктора Козлова, Алексея Ковалева, Артемия Панарина и Дениса Гурьянова. Причем Овечкину удавалось оформлять покер четыре раза в карьере, Буре — два, остальным — по одному. В XX веке четыре шайбы в матче НХЛ забрасывали Сергей Федоров (2), Александр Могильный (2), Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Александр Селиванов и Буре. Рекордсменами из россиян по количеству голов за игру в НХЛ остаются Федоров и Жамнов — по 5.
До недавнего времени считалось, что «Бостон» — это тот клуб, в котором российские нападающие не приживаются. Можно вспомнить, что в начале 90-х ярко провел свой первый сезон за эту команду (1992/93) Дмитрий Квартальнов, забросивший 30 шайб, но по стилю игры он, по мнению главного тренера, команде не подходил. Последним из российских нападающих, кто ярко проявил себя в этом клубе, был Сергей Самсонов, который дважды в регулярных чемпионатах забивал 29 голов.
У Хуснутдинова, пожалуй, главные успехи в карьере еще впереди. Ему только 23 года, в «Бостон» он перешел в результате обмена из «Миннесоты». В России он в течение четырех лет находился в системе петербургского СКА, при Романе Ротенберге пытался стать игроком основы (тот давал ему шанс, как и Матвею Мичкову), и в НХЛ попал из «Сочи». До октября 2025 года в Континентальной хоккейной лиге права на него оставались у СКА, который в результате сделки передал их «Спартаку» в обмен на защитника Егора Савикова.
