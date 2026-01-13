«Детройт» на глазах у Федорова и его семьи одержал победу над «Каролиной»

Перед игрой «Детройт» официально вывел из обращения 91-й игровой номер, навсегда закрепив его за Сергеем Федоровым. В рамках мероприятия под своды домашней арены был поднят именной стяг Федорова. Вместе с Сергеем присутствовали его жена Ирина, а также дочь Александра и сын Виктор.