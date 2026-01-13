«Детройт» на глазах у Федорова и его семьи одержал победу над «Каролиной»

Автором победной шайбы стал Эндрю Копп. В основное время отличились Джеймс ван Римсдайк, Алекс Дебринкэт и Альберт Юханссон.
За «ураганов» забивали Джексон Блейк, Сет Джарвис и Шейн Гостисбер. На счету Александра Никишина ассист, Андрей Свечников без очков.
Перед игрой «Детройт» официально вывел из обращения 91-й игровой номер, навсегда закрепив его за Сергеем Федоровым. В рамках мероприятия под своды домашней арены был поднят именной стяг Федорова. Вместе с Сергеем присутствовали его жена Ирина, а также дочь Александра и сын Виктор.
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
13.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Род Бриндамор
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-63:27)
Фредерик Андерсен
(00:00-63:27)
1-й период
00:37
Джейкоб Слэвин
01:32
Джеймс ван Римсдайк
(Лукас Раймонд, Мориц Зайдер)
10:49
Джексон Блэйк
14:48
Мориц Зайдер
2-й период
21:28
Алекс Дебринкэт
(Эндрю Копп, Бен Чиаро)
24:54
Альберт Юханссон
(Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт)
34:30
Джейкоб Бернард-Доккер
3-й период
42:52
Альберт Юханссон
44:44
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Александр Никишин)
46:47
К`Андре Миллер
47:56
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо)
55:18
Лукас Раймонд
55:48
Бен Чиаро
56:59
Шейн Гостисбеер
(Себастьян Ахо)
57:30
Тэйлор Холл
Овертайм
63:27
Эндрю Копп
(Алекс Дебринкэт)
Статистика
Детройт
Каролина
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит