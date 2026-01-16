Овечкина огорчил его близкий друг. «Вашингтон» останется без плей-офф?

В третьем периоде «Вашингтон» действовал куда активнее. За финальную 20-минутку «Кэпиталз» нанесли аж 14 бросков в створ — в полтора раза больше, чем суммарно за предыдущие два периода. «Сан-Хосе» этому особо не сопротивлялся и уверенно играл на удержание счета. Особенно с учетом отличной игры Алекса Недельковича, который в самой концовке даже предпринял попытку забросить в пустые ворота. Примечательно, что почти ровно год назад американский вратарь, еще выступавший за «Питтсбург Пингвинз», отметился голом. После многочисленных подходов к воротам «Шаркс» и выстрелов (в том числе и от Овечкина из его любимого «офиса») пробить Недельковича удалось лишь Райану Леонарду, который исполнил впечатляющий сольный проход и изящно бросивший в дальнюю «девятку».