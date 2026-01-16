Овечкина огорчил его близкий друг. «Вашингтон» останется без плей-офф?

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин во второй игре подряд остался без заброшенных шайб, но отметился голевой передачей. Его команда пострадала от хитрых действий близкого друга российского форварда.
Хоккейный шум в Вашингтоне
В столице США прошел громкий хоккейный вечер. Начался он в Белом доме со ставшей уже традиционной церемонии встречи президента Штатов с победителями последнего розыгрыша Кубка Стэнли.
Второй год подряд в статусе чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Белый дом приехали игроки, тренеры, руководство и персонал «Флориды Пантерз» — в феврале 2024-го они уже встречались на том же месте с Дональдом Трампом. Как и в прошлый раз, американский президент отдельно выделил заслуги российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Ранее Трамп отмечал, что Бобровский в будущем должен стать членом Зала хоккейной славы. Сегодня он назвал россиянина «легендарным вратарем», а также не упустил возможность «уколоть» Канаду, чьи клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года:
«Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме. Большая честь сказать этой команде несколько комплиментов, они провели незабываемую работу. Я посмотрел несколько матчей, эти ребята играли мощно. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против “Торонто Мейпл Лифс” во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей».
Кроме Бобровского из россиян с визитом в Белый дом прибыли продолжающий восстановление после травмы защитник Дмитрий Куликов, тренер по индивидуальным качествам Максим Иванов, а также голкипер Даниил Тарасов, ставший игроком «Флориды» уже после чемпионского для «пантер» сезона.
Продолжился хоккейный вечер в Вашингтоне матчем местных «Кэпиталз» против «Сан-Хосе Шаркс». «Столичные», к слову, тоже имеют опыт подобной встречи с президентом страны: чуть более семи лет назад Александр Овечкин и компания прибыли с Кубком Стэнли в Белый дом с визитом к Дональду Трампу, который тогда проходил свой первый срок в своей должности. С тех пор многое изменилось. Сейчас «Вашингтон» ведет ожесточенную борьбу за то, чтобы быть среди тех, кто во второй половине апреля начнет битву за звание лучшей команды лиги.
Накануне «Кэпиталз» вернулись в столицу США и начали новую домашнюю серию. Первая из трех игр этой серии получилась очень яркой. Подопечные Спенсера Карбери добыли волевую победу над «Монреаль Канадиенс»: уступая после 45 минут матча со счетом 0:2, «Кэпс» благодаря дублю Этена Фрэнка перевели противостояние в овертайм, а Коннор Макмайкл менее чем за минуту до конца дополнительной пятиминутки точным броском принес столичной команде два очка и очередной шанс наконец-то оформить победную серию. Последний раз «Вашингтон» выиграл минимум два матча подряд полтора месяца назад. В начале декабря команда Карбери в итоге оформила серию из шести побед, а последний выигранный матч за тот отрезок, что символично, был как раз против «Шаркс» в Сан-Хосе.
В той игре в Калифорнии легенда «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль, после чего его вместе с командой одолел серьезный спад. После матча с «Сан-Хосе» 40-летний россиянин забросил всего одну шайбу в 14 играх. Не удалось ему забить и в недавней встрече с «Монреалем»: оставшись без заброшенной шайбы в игре с «Канадиенс», Овечкин прервал личную голевую серию из четырех матчей и упустил возможность установить новый рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше.
Добавил красок в хоккейный вечер и Гэри Беттмэн. Комиссар НХЛ присутствовал на встрече игроков «Флориды» с Дональдом Трампом, а после визита в Белый дом посетил матч «Вашингтона» с «Сан-Хосе», где выступил с небольшой пресс-конференцией и сделал ряд заявлений. Например, об Александре Овечкине. Несмотря на то, что у 40-летнего форварда истекает контракт с «Кэпиталз», глава НХЛ выразил надежду на то, что этот сезон не станет для россиянина последним в лиге:
«Надеюсь, эра после Овечкина не наступит в ближайшем будущем. Это дело Алекса, и мы уважаем любое его решение. Но если говорить о том, станет ли этот сезон последним в его карьере в НХЛ, то я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно».
Близкий друг Овечкина наказал «Вашингтон»
Если «Кэпиталз» продолжают находиться в состоянии турбулентности и переживают частые взлеты и падения, то «Шаркс» после неудачного отрезка на старте сезона выбрались со дна и вступили в настоящую борьбу за место в восьмерке лучших команд Западной конференции. Во много благодаря феноменально результативной игре 19-летнего Маклина Селебрини, которого в НХЛ называют одним из претендентов на «Харт Трофи» по окончании сезона, «акулы» компенсируют атакой большие проблемы в обороне. Да, перед игрой в Вашингтоне «Сан-Хосе» был разгромлен «Вегасом» (2:7), но до неудачной встречи с «Голден Найтс» подопечные Райана Варсофски добыли шесть побед в семи матчах.
Вряд ли в стане «Кэпиталз» кто-то ожидал легкой прогулки в матче с «Сан-Хосе», вспоминая о предыдущей игре с «акулами» (7:1). Однако к сопротивлению гостей из Калифорнии команда Спенсера Карбери оказалась не готова.
С первых же минут встречи «Вашингтон» столкнулся с серьезными проблемами в контроле шайбы, переходе нейтральной зоны и созданием моментов у чужих ворот. Кроме того, «Кэпс» не успевали в обороне, и у их владений нередко пахло жареным. Логану Томпсону пришлось изрядно попотеть, чтобы исправить ошибки своих партнеров по команде. В течение всего первого периода голкиперу «столичных» это удавалось — в том числе и при игре в меньшинстве. Но его стараний все же оказалось недостаточно.
После мощной нервотрепки в дебюте матча «Вашингтон» в какой-то момент выдохнул. В середине матча «Кэпиталз» впервые по ходу встречи получили право на игру в большинстве, и первую же попытку в формате «5 на 4» использовали. Александр Овечкин сделал бросок-передачу из левого круга вбрасывания в сторону ворот, и шайба после его броска отскочила от борта точно на Дилана Строума, который был абсолютно без опеки у дальней штанги. Канадец без проблем отправил снаряд в пустой угол ворот.
Однако гол «столичных», который не вытекал из логики игры, лишь раззадорил «акул». Гости нарастили давление в атаке и очень быстро перевернули ход матча. Спустя несколько минут после гола Строума бывший защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов создал результативную атаку на ровном месте.
34-летний россиянин после ухода из «Кэпиталз», которые отказались продлевать с чемпионом контракт, регулярно набирает очки в очных матчах против своего бывшего клуба. Орлов стал автором передачи в первой игре со «столичными» в этом сезоне, ассистом он отметился и сегодня. Убежав в атаку, Дмитрий отборолся за шайбу у дальнего борта, оставил в дураках сразу трех игроков «Вашингтона», которые «выдернулись» на россиянина, и выкатил шайбу на пятак, куда вовремя подоспел Зак Остапчук. Тому уже никто не помешал переиграть Томпсона.
В течение нескольких минут «Сан-Хосе» забил еще дважды усилиями Коллина Графа и Павола Регенды. Особенно красивым получился третий гол «Шаркс», который сделал Селебрини: юный канадец выкрал шайбу у дальнего борта и исполнил издевательский пас из-за спины между ног на пятак. Его одноклубнику оставалось только попасть в ворота с близкого расстояния. «Акулы» буквально не давали «столичным» ни шанса. Преимущество гостей по броскам в створ за первые два периода было огромным — 23:9.
В третьем периоде «Вашингтон» действовал куда активнее. За финальную 20-минутку «Кэпиталз» нанесли аж 14 бросков в створ — в полтора раза больше, чем суммарно за предыдущие два периода. «Сан-Хосе» этому особо не сопротивлялся и уверенно играл на удержание счета. Особенно с учетом отличной игры Алекса Недельковича, который в самой концовке даже предпринял попытку забросить в пустые ворота. Примечательно, что почти ровно год назад американский вратарь, еще выступавший за «Питтсбург Пингвинз», отметился голом. После многочисленных подходов к воротам «Шаркс» и выстрелов (в том числе и от Овечкина из его любимого «офиса») пробить Недельковича удалось лишь Райану Леонарду, который исполнил впечатляющий сольный проход и изящно бросивший в дальнюю «девятку».
В итоге 2:3 — «Вашингтон» провалил очередную попытку оформить минимальную победную серию и потерпел пятое поражение в восьми матчах в 2026 году. Позиции «Кэпиталз» в борьбе за попадание в плей-офф становятся все более уязвимыми. После победы «Питтсбург Пингвинз» над «Филадельфией Флайерз» в дерби Пенсильвании, которое шло параллельно с игрой в столице США, «Кэпс» вновь выкатились за пределы топ-8 Восточной конференции. Впереди у Александра Овечкина и компании невероятно ответственный матч — против «Флориды Пантерз», которая является одним из главных конкурентов «Вашингтона» за место в плей-офф.